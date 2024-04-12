СамГМУ и «ГЕМ Технолоджи» создали тест-системы для пищевой промышленности и и фармацевтики

111

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ Минздрава России) разрабатывают тест-системы для контроля чистоты рабочих поверхностей после проведения дезинфекции. Заказчик разработки — компания «ГЕМ Технолоджи», один из лидеров российского рынка расходных материалов для лабораторной медицины. Новые средства будут применяться для обеспечения рабочего процесса в пищевой промышленности и фармацевтике, в биологических, ветеринарных лабораториях и смогут полностью заменить импортные аналоги.

Принцип действия первой тест-системы основан на химическом взаимодействии белковых молекул и компонентов раствора. Чувствительность системы позволяет выявлять на тампоне после смыва с рабочей поверхности не менее 20 мкг белка.

Вторая тест-система представляет собой флакончик с раствором, в который помещается тампон после смыва с рабочей поверхности. Этот индикатор направлен на детекцию патогенов — сальмонеллы, листерии и бактерии группы кишечной палочки. Тест проводят в течение 18–24 часов, он дает более полную картину результатов дезинфекции, показывая живые микроорганизмы (если они есть на поверхности, то должны размножиться после помещения в раствор).

По словам руководителя проекта по разработке тест-систем, врача-бактериолога, заведующего лабораторией молекулярной патологией НОПЦ ГЛТ СамГМУ Андрея Козлова, новые тест-системы помогут проверять качество проведенной дезинфекции рабочих поверхностей на любых предприятиях, где этого требуют санитарные нормы. Современные возможности СамГМУ позволяют разрабатывать и создавать подобные тест-системы фактически с нуля.

«На ряде предприятий дезинфекция проводится регулярно, каждую смену. Причем важно, чтобы это не занимало много времени, то есть необходима экспресс-диагностика. Разработка подобных тест-систем — это всегда работа на стыке нескольких компетенций. Наши химики из лаборатории подбирали оптимальные варианты состава растворов. В НОПЦ ГЛТ есть специалисты лабораторной диагностики, биохимии, микробиологии, которые также задействованы в решении задачи и подходят к ней с позиции своей области знаний. Всего в разработке тест-систем задействованы 12 сотрудников НОПЦ ГЛТ», — рассказал Андрей Козлов.

Проект реализуется в рамках участия СамГМУ в программе Минобрнауки России «Приоритет-2030» (национальный проект «Наука и университеты»).