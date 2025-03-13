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«Самая классная «Классная»: первым финалистом стала учительница 1 «А» класса школы № 49 Карина Соловьева

13 марта 2025 18:16
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Педагог рассказывает, с детства мечтала стать учителем. Ни в какой другой профессии себя не видела.

Администрация Самара совместно с «Радио Дача» проводит конкурс «Самая классная «Классная». 

По итогу прошлой недели первым финалистом стала учительница 1 «А» класса школы № 49 Карина Соловьева. За нее проголосовали более 1800 человек.

Педагог рассказывает, с детства мечтала стать учителем. Ни в какой другой профессии себя не видела. У нее в школе было много хороших учителей, она наблюдала, с какими горящими глазами ее одноклассники смотрят на любимых преподавателей, и тоже хотела дарить частичку своей души детям. 

Уже сейчас можно присоединиться к голосованию (https://vk.com/radiodacha63?w=wall-50960028_39892) и выбрать второго финалиста конкурса.

Напомним, заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 марта.

Финальное голосование пройдет в период с 24 по 31 марта. Классы, которые стали лидерами по результатам недели, получат подарок, а классный руководитель - специальный приз.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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