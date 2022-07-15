Самарцы могут пройти обучение в МГУ по новой магистерской программе

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Первую в России магистерскую программу «Искусственный интеллект и цифровые коммуникации в государственном администрировании» открыла высшая школа государственного администрирования МГУ имени М.В.Ломоносова совместно с АНО «Диалог». Поступить на курс могут как бакалавры, так и специалисты.

«Это первая в России программа, которая научит студентов интегрировать наработки современных диджитал-направлений и цифровые коммуникации в работу систем государственных органов власти и управления, - отметил руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков. – В современных реалиях такие знания и навыки очень актуальны. Цифровые технологии и социальные сети прочно вошли в нашу жизнь. Сектор госуправления уже не может их игнорировать. Успешность руководителя любого уровня будет зависеть от умения выстраивать коммуникации с жителями посредством современных технологий, интернета и социальных сетей. Выпускники курса научатся применять современные цифровые технологии и искусственный интеллект для аналитики и разработки стратегии. Это позволит оптимизировать экономические и управленческие направления в госсекторе, а также использовать передовые технологии в организации кампаний и разработке проектов».

Программа включает в себя перечень из 16 специализированных вариативных дисциплин. Среди них: актуальные основы проектирования и управление командами в государственном секторе; онлайн-социология; таргетированная реклама и оценка эффективности информационной кампании; искусственный, гибридный интеллект и сценарии их использования; медианалитика и big data; медиакоммуникации между структурами государственной власти и гражданами; аналитика и разработка социальных, экономических и политических стратегий. При поступлении можно выбрать наиболее интересные и востребованные для обучающегося дисциплины.

Прежде чем составить учебный план, методисты МГУ опросили ведущих работодателей, исследовали и объединили отечественный и зарубежный опыт. Благодаря этому студенты получат самый актуальный на сегодняшний день учебный план, который отвечает современным требованиям рынка труда и учитывает темпы цифровой трансформации общества. Кроме теории в программе разбор реальных кейсов и много практики. Такой подход поможет окончить вуз с необходимым опытом, быстро найти работу в условиях цифровизации рынка и успешно справляться с актуальными задачами современной государственной службы.

Обучение очное, начнётся 1 сентября. Заявления принимаются на сайте https://anspa.ru/ai/ до 23:59 20 июля.