Самарцам рассказали о возможности школьной дистанционки с 1 сентября

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Уже совсем скоро начнется новый учебный год, образовательные учреждения готовятся принимать учеников. Однако во многих регионах, в том числе и в Самарской области, эпидемиологическая ситуация оставляет желать лучшего. Родителей тревожит возможность возврата к ненавистной "дистанционке". Узнали, будут ли вводить дополнительные коронавирусные ограничения в школах с 1 сентября 2022 года.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в преддверии 1 сентября провела селекторное совещание с территориальными органами ведомства, отметив, что учебным заведениям рекомендуется уделить особое внимание соблюдению санитарных и противоэпидемических мер. При этом, пока нет необходимости вводить дополнительные ограничения в школах. На данном этапе достаточно имеющихся профилактических мер. Напомним, ранее в Самаре сообщили об обязательном сохранении контроля температуры детей и педагогов перед началом занятий.

Кроме того, глава Роспотребнадзора отметила, что в школах обязательно должны проследить за организацией питания, а также проверить оснащение пищеблоков, наличие медкнижек у персонала и чистоту помещений, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Тем временем ситуация с COVID-19 в регионе продолжает обостряться. Ежесуточное число заболевших постепенно приближается к тысяче. Кое-где в Самарской области уже начали вводить масочный режим. Правда, пока это лишь инициатива отдельных представителей бизнеса.

К слову, новый учебный год начнется с традиционной линейки 1 сентября, однако в Самарской области мероприятие пройдет не для всех. 1 сентября 2022 года на школьных линейках будут только первоклассники и те, кто закончит обучение в 2023 году. Об этом рассказал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян, сообщает ГТРК Самара.