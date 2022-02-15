Самарским школьникам покажут, как технологии распознают и рекомендуют слушателям музыку

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Вчера, 14 февраля, стартовал проект от «Яндекса» «Цифровое искусство: музыка и IT». С 14 по 6 марта «Яндекс» будет проводить занятия в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Новый урок, подготовленный экспертами компании, объяснит, как с помощью технологий можно узнать больше о музыке и как ее создавать с помощью искусственного интеллекта. Образовательные учреждения Самарской области приглашают присоединиться к проекту.

Организаторы «Урока цифры» – АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с компаниями-лидерами цифровой трансформации при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. «На пересечении IT и других дисциплин, иногда неожиданных, происходит много интересного – новые технологии становятся привычными и меняют повседневный образ жизни. Это же касается и музыки: например, рекомендации «Яндекс.Музыки» умеют подбирать треки под ситуацию, в которой находится слушатель, и под его настроение. Алгоритмы сервиса учитывают более тысячи факторов, чтобы идеально подбирать как любимую, так и незнакомую для пользователя музыку, – комментирует Елена Бунина, генеральный директор «Яндекса» в России. – В новом «Уроке цифры» мы расскажем, что происходит сейчас на стыке музыки и IT: какие технологии нужны для распознавания и оцифровки, какую музыку может создавать искусственный интеллект вместе с человеком. Мы надеемся, что материалы урока позволят узнать больше об устройстве привычных вещей. Возможно, кто-то увидит интересную для себя нишу, в которой захочет развиваться».

«По мере развития искусственного интеллекта растет и его потенциал в креативных областях, одной из которых является музыкальная индустрия. Искусственный интеллект, сегодня может создавать мелодию, ритм и тембры для самых разных инструментов, а также стили и голоса певцов, которые будут звучать вместе с музыкой. Более того, технология на данный момент позволяет осуществлять рекомендации определенных треков под разные ситуации и настроения. С этим механизмом ребята могут ознакомиться на новом уроке», – отметила Татьяна Трубникова, директор Департамента координации программ и проектов Минцифры России.

Урок состоит из видео, комиксов с теорией, инфографики и интерактивного тренажера для закрепления знаний. Все материалы доступны на сайте урокцифры.рф. Приступить к занятию можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями.

Материалы адаптированы для школьников от 1 до 11 классов – задания отличаются по объему и уровню сложности. В начале урока участникам расскажут, что такое звук и какие у него есть важные характеристики. Ученики научатся оцифровывать музыку, узнают, как работают алгоритмы рекомендаций в музыкальных сервисах, а еще попробуют с помощью технологий написать музыку самостоятельно.