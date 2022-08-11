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15 августа в 14.00 Самарский зоопарк приглашает на Всемирный день ящериц!

Праздник посвящен одной из самых красивых групп рептилий - ящерицам. В мире существует более 7000 видов ящериц, от самого гиганскогого - комодского варана, в длину достигающего 3 м, до самого маленького - хамелеона Brookesia nana, в длину не превышающего 3 см.

Заведующий отделом "Акватеррариум" Балтушко Андрей расскажет посетителям о происхождении этих древних рептилий, физиологических особенностях и разнообразии ящериц.

Во время мероприятия можно будет понаблюдать за кормлением 7 видов ящериц, обитающих в зоопарке - зеленой игуаной, капским вараном, гекконом токи, шлемоносным василиском, синеязыким сцинком, бородатой агамой и йеменским хамелеоном.