Самарский университет разместит в Интернете крупнейшую коллекцию растений Волго-Уральского региона России

201

Электронный гербарий университета станет частью глобальной электронной базы данных биоразнообразия Земли.

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева разместит в Интернете свой электронный гербарий - виртуальную копию крупнейшей коллекции растений Волго-Уральского региона. Специалисты университета приступили к оцифровке фондов коллекции, собиравшейся более полувека. До конца года планируется создать Интернет-портал, на котором будут размещаться фонды электронного гербария.

"Всего фонды гербария Самарского университета насчитывают более 35 тысяч гербарных листов. В нашей коллекции представлено около 2000 видов растений Волго-Уральского региона, в который входят территории Самарской области и частично Башкирии, Татарстана, Ульяновской и Оренбургской областей. Электронный гербарий Самарского университета будет доступен в Интернете и станет частью глобальной электронной базы данных биоразнообразия Земли. Гербарий уже зарегистрирован в международной системе Index Herbariorum* и ему присвоен международный акроним (буквенный код) - SMR", - рассказала заведующая кафедрой ботаники, экологии и охраны природы Самарского университета Людмила Кавеленова.

Оцифровка проводится на планшетном сканере, предназначенном для сканирования с высоким разрешением объектов растительного и животного мира. На каждый гербарный лист перед сканированием накладывается эталонная шкала цвета (для контроля качества передачи цвета сканером), измерительная линейка (для визуальной оценки размера) и уникальный штрих-код, в котором закодирована информация по данному гербарному образцу. Сканирование одного листа занимает порядка двух минут и осуществляется с разрешением не менее 600 пикселей на дюйм. Вес получаемого цифрового изображения составляет от 200 до 500 МБ. Качество скана настолько детальное, что у растения отчетливо виден каждый волосок или ворсинка.

На создаваемом Интернет-портале электронного гербария каждый отсканированный лист будет дополнен фотографиями растения в естественных условиях произрастания и обширной справочной информацией.

“Скан гербарного образца – это важно, но нужны и фотографии, сделанные в естественных условиях, без фотографий ученым сложно работать. Дело в том, что гербарный образец может сильно отличаться от живого растения. Например, при сушке растение может потемнеть, так как происходит внутреннее окисление. По гербарному образцу также нельзя понять, как растение ведет себя в живом виде: стелется, вьется, приподнимается”, - пояснила заведующая гербарием, кандидат биологических наук Ирина Шаронова.

При создании электронного каталога земных растений будут задействованы и космические спутниковые технологии - электронный гербарий будет содержать точные геоданные мест произрастания представленных образцов.

“В базу данных электронного гербария вносится целый набор характеристик: что за растение, его русское и международное латинское название, когда и в каком месте оно было собрано, кто его собрал и определил. Также мы добавляем данные о GPS-координатах того места, где было найдено растение. Геоданные позволят составить карту распространения того или иного вида растений в регионе, выяснить, какие виды становятся редкими, а какие, наоборот, возрождаются, в том числе благодаря работе самарских биологов по реинтродукции, как, например, пион тонколистный", - отметила сотрудник кафедры кафедры экологии, ботаники и охраны природы Татьяна Корчикова.