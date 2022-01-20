Я нашел ошибку
Главные новости:
Актер рассказал, что болезнь проходит бессимптомно.
Олег Басилашвили повторно заразился коронавирусом
Также Самарский университет и Центр подготовки космонавтов договорились о проведении совместных экспериментов на МКС.
Самарский университет им. Королёва займется подготовкой кандидатов в космонавты
Она хотела получить справку о перенесенном COVID-19.
В Чехии умерла певица, умышленно заразившаяся коронавирусом 
Установлено, что к совершению данного преступления так же причастен депутат гордумы Жигулевска.
В ходе следствия по уголовному делу в отношении зам. главы Жигулевска задержан еще один подозреваемый
Инспекторы выезжают в образовательные и спортивные учреждения региона с целью предупреждения несчастных случаев с детьми на льду открытых водоемов.
Сотрудники ГИМС СО приехали в гости к воспитанникам спортивной школы олимпийского резерва №6
Дмитрий Азаров обсудил новые перспективные проекты с сопредседателями регионального штаба ОНФ.
Дмитрий Азаров призвал членов регионального штаба ОНФ разъяснять важность вакцинации от COVID
Законопроект также предусматривает санкции в отношении российского государственного долга и трубопровода "Северный поток - 2".
WP: в Конгрессе США предложили объявить Россию "спонсором терроризма" и ввести новые санкции
Также университет и Центр подготовки космонавтов им. Гагарина договорились о проведении совместных экспериментов на борту МКС.
Самарский университет им. Королёва займется подготовкой кандидатов в космонавты
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.44
-0.43
EUR 86.82
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской кирхе зазвучат произведения Баха
В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»
Самарский политех организовал выставку «Самарский модерн»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский университет им. Королёва займется подготовкой кандидатов в космонавты

20 января 2022 22:44
91
Также Самарский университет и Центр подготовки космонавтов договорились о проведении совместных экспериментов на МКС.

В четверг, 20 января, Самарский университет им. Королёва и научно-исследовательский испытательный Центр подготовки космонавтов им. Гагарина (ЦПК) достигли соглашения о создании в Самаре региональной системы подготовки кандидатов на отбор в отряд космонавтов и проведении совместных экспериментов на Международной космической станции (МКС).

Соответствующий протокол был подписан Владимиром Богатыревым, ректором Самарского университета им. Королёва и Максимом Харламовым, начальником научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Подписание протокола состоялось в рамках визита в Самарский университет им. Королёва делегации ЦПК, в которую вошли 15 космонавтов России.

К созданию региональной системы подготовки кандидатов по отбору в отряд космонавтов также будут привлечены Самарский государственный медицинский университет и Самарский международный аэрокосмический лицей.

"Необходимо создать региональную систему отбора и подготовки кандидатов в отряд космонавтов. В нашем университете учатся студенты, которые заявляют о своем желании стать космонавтами, но если нет сложившейся системы, то такие инициативы реализовывать трудно.
Кроме того, в стратегии развития нашего университета прописан девиз "Космос для жизни", и свою миссию мы видим в продвижении России как космической державы и, что немаловажно, в воспитании поколения, ориентированного на исследования космического пространства и на использование космических технологий на Земле.
Самарский университет работает со школьниками и студентами и нам очень важно на вашем примере, на примере людей, которые стали космонавтами, мотивировать их заниматься точными науками. Для того, чтобы молодые люди могли определиться со своей карьерой, своим путем в жизни.
Кроме того, расширение сотрудничества с Центром подготовки космонавтов им. Гагарина очень важно и для сотрудников университета - оно даст толчок для развития научных лабораторий и образовательных программ", - обратился к космонавтам Владимир Богатырев.

Также Самарский университет им Королёва и Центр подготовки космонавтов договорились о проведении совместных экспериментов на Международной космической станции (МКС), включая отработку технологий и испытания новых изделий и их составных частей, в том числе, с применением наноспутниковых технологий.

Олег Кононенко Герой России, летчик-космонавт подчеркнул, что основная задача пребывания космонавтов на орбите - выполнение научных экспериментов. В этой связи он призвал Самарский университет им. Королёва принять самое деятельное участие в формировании научной программы российского сегмента международной космической станции.

"Считаю, что Самарский университет им. Королёва является центром притяжения для талантливой молодежи не только Самарской области, но и всего Поволжья. Мы хотим видеть вас в качестве регулярного поставщика экспериментов, с которыми будут выходить и школьники, и студенты, и аспиранты. А мы их с удовольствием выполним", - отметил командир отряда космонавтов.

Ректор Самарского университета им. Королёва отметил, что в 2021 году был создан Центр экспериментов в космосе, и университет объявил два профильных конкурса – для школьников и для студентов.

"В этом году мы проводим конкурс среди своих студентов, а в последующем пригласим и студентов со всей страны. Следующий уровень – привлечь в этот конкурс молодых ученых, думаю их идеи будут еще более интересными", - добавил Владимир Богатырев.

Начальник ЦПК Максим Харламов обратил внимание, что в Самарском университете им. Королёва и в РКЦ "Прогресс" представлены мощная научно-исследовательская база и огромный научный образовательный потенциал.

"По сути, в одном регионе сконцентированы самые новые космические технологии, которые только есть в мире. Поэтому мы, конечно же, заинтересованы в расширении сотрудничества с Самарским университетом им. Королёва и всем космическим кластером региона. Мы принимали участие в экспертизе технического задания на российскую орбитальную станцию. И у нас возникла идея по созданию роботизированного средства, которое бы ассистировало космонавтам при работе в открытом космосе и несло бы функции спасательного средства. Мы узнали, что в университете есть патент на роботизированный наноспутниковый комплекс по спасению космонавтов", - заключил Максим Харламов.

 

Фото:   пресс-служба Самарского университета

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Карта жителя Самарской области выходит на новый уровень: запущен межрегиональный проект
20 января 2022  12:59
Карта жителя Самарской области выходит на новый уровень: запущен межрегиональный проект
364
Дмитрий Азаров встретился с самарскими лауреатами правительственной премии имени Юрия Гагарина
20 января 2022  09:35
Дмитрий Азаров встретился с самарскими лауреатами правительственной премии имени Юрия Гагарина
280
Встреча прошла в знаковом месте – в здании бывшей дачи Обкома КПСС в Самаре, где Юрий Гагарин отдыхал после первого полета в космос.
19 января 2022  22:28
Дмитрий Азаров встретился с отрядом космонавтов НИИ центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина
662
В Самарской области впервые выявлен штамм «омикрон»
19 января 2022  13:35
В Самарской области впервые выявлен штамм «омикрон»
682
«Серебряный Лучник – Самара»: оценка проектов завершена
19 января 2022  12:12
«Серебряный Лучник – Самара»: оценка проектов завершена
516
Весь список