Самарский “робот” создает цифровую модель всей России

127

Работа проводится в составе Центра компетенций НТИ “Геоданные и геоинформационные технологии”, созданного на базе МИИГАиК.

Разработанный несколько лет назад самарскими учеными электронный сервис “Робот-картограф”*, создающий с помощью искусственного интеллекта и геоданных цифровые модели и профили территорий и объектов, в этом году благодаря совместной работе Консорциума**, созданного Центром компетенций НТИ на базе МИИГАиК, значительно расширил свой картографический охват. Теперь в сферу рабочих интересов “Робот-картографа” входит не только Самарская область, но и все остальные регионы нашей страны. Совместный проект ученых Самарского университета им. Королёва и компании “Самара-Информспутник” перешел границы полностью оцифрованного родного региона, и “Робот-картограф” теперь обрабатывает данные из всех российских городов с населением свыше 100 тысяч человек. По словам разработчиков сервиса, в планах на 2024 год - начать работу по всем малым городам и населенным пунктам, насчитывающим от 10 до 100 тысяч жителей.

По данным авторов проекта, внедрение сервиса уже приносит немалую экономическую пользу: благодаря “Роботу-картографу”, внедренному в состав Комплексной системы дистанционного мониторинга Самарской области, в регионе с 2022 года и по настоящее время найдено и начислено дополнительно уже более 110 млн рублей в качестве налоговых поступлений и штрафов за выявленные “роботом” земельные нарушения. Об этом рассказал в ходе презентации результатов деятельности Центра компетенций НТИ Андрей Чернов, один из главных разработчиков сервиса, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории геоинформатики и информационной безопасности Самарского университета им. Королёва.