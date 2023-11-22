Самарский политех совместно с партнерами открыл двенадцать профильных индустриальных классов

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В рамках совместного проекта университета и ведущих компаний региона в Самарской и Оренбургской областях открыты профильные индустриальные классы. Среди них «Роснефть-классы» в Бугуруслане, Бузулуке, Отрадном, Похвистнево и Сорочинске, «Инкатех-класс» в Нефтегорске и «Росгазификация-класс» в Отрадном.

Программа обучения рассчитана на 2 года (10 и 11 класс). За это время учащиеся углублённо изучают математику, физику, а также предметы высшей школы – инженерную и компьютерную графику. Зачисление учеников происходит по окончании 9 класса по итогам входного тестирования.

– Профильные индустриальные классы подготавливают абитуриентов к учёбе в вузе и успешной сдаче экзаменов, – говорит Ирина Егорова, начальник отдела профессиональной ориентации и довузовских программ Самарского политеха. – Школьники в ходе освоения программы знакомятся с производством компании-партнёра и с теми профессиями, которые они могут освоить. Углублённое изучение профильных предметов даёт ребятам конкурентное преимущество при поступлении в университет. Это мотивирует их к получению высшего образования по востребованным специальностям и направлениям подготовки.

Сейчас Самарский политех курирует двенадцать профильных индустриальных классов. Планируется, что вскоре их будет больше, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото: Бугурусланская правда/предоставлено пресс-службой СамГТУ