В связи с этим с 13 по 26 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение ряда жилых домов и организаций.
Самарский политех обучит более 600 студентов-целевиков

8 августа 2025 10:45
215
Самарский политех обучит более 600 студентов-целевиков

Наиболее востребованными направлениями подготовки у абитуриентов стали нефтегазовое дело, электроэнергетика и электротехника, теплоэнергетика и теплотехника.

В этом году Самарский политех заключил 121 договор со студентами, поступившими по квоте приема на целевое обучение. Всего в университете будет обучаться более 600 студентов, выбравших целевые программы. Студенты-целевики ещё на этапе поступления выбирают и профессию и будущего работодателя. Гарантированное трудоустройство после окончания университета – не единственное преимущество целевого обучения. Студентам выплачивают дополнительную стипендию, оплачивают стажировки, в ряде случаев – проживание, предоставляют доступ к корпоративному обучению. После окончания вуза выпускники обязаны отработать у работодателя от трёх до пяти лет.

Так, студент целевого направления подготовки факультета машиностроения, металлургии и транспорта Максим Куликов уже знает, что после окончания вуза он будет работать в должности инженера-технолога на «ОДК-Кузнецов».

- Компания «ОДК-Кузнецов» усиливает нашу программу обучения дополнительными занятиями: работой в цехах с мастерами по производству, курсами английского языка, углубленным изучением программ «Компас 3Д» и «Вертикаль». Мы получаем важный опыт работы на предприятии и общаемся с опытными специалистами, - рассказал Максим Куликов.

Помимо государственных целевых программ университет совместно с индустриальными партнерами разработал собственные проекты по целевому обучению и в настоящее время реализует специальные образовательные модули, в которых учитывается специфика работы каждой партнерской компании. Сейчас вуз готов предложить студентам десять партнерских программ. Соглашения о целевом обучении заключены с такими предприятиями, как ПАО «ОДК-Кузнецов», ПАО «Т Плюс», ООО «ИНКАТЕХ», ООО «Тольяттиазот», АО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара», ООО «Самарский Стройфарфор», АО «Росгазификация», ЗАО «Нефтефлот», АО «АВТОВАЗ», Муромским приборостроительным заводом.

При условии хорошей и отличной успеваемости в вузе студенты партнёрских программ могут получать корпоративную стипендию от заказчика. В зависимости от программы ее размер составляет от 5 000 до 50 000 рублей.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
