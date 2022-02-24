Самарских школьников приглашают принять участие в олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству

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Всероссийская онлайн-олимпиада для учеников 1–9 классов пройдет на платформе Учи.ру. Принять участие в ней можно в течение месяца в любой день — с 1 до 31 марта.

Задания олимпиады на конкретных примерах из повседневной жизни объясняют, в чем заключается рациональная модель финансового поведения. Они помогут научиться распознавать приемы мошенников и маркетинговые уловки, планировать личные сбережения и расходы, безопасно пользоваться банковской картой. Отдельные блоки задач посвящены развитию предпринимательских качеств и бережному отношению к природе как части культуры потребления.

Участники и победители смогут пополнить свои портфолио сертификатами и грамотами, которые появятся в их личных кабинетах на Учи.ру.

Олимпиада проводится при содействии Банка России, Минфина России, НИФИ, Минэкономразвития России, Ассоциации развития финансовой грамотности в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности и в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Участие в ней бесплатное.

В 2021 году в олимпиаде участвовали более 800 тыс. школьников.