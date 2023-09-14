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Самарские ученые создали подводного робота в виде окуня

14 сентября 2023 10:12
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Самарские ученые создали подводного робота в виде окуня

Аппарат обладает зачатками искусственного интеллекта и уже прошел первые испытания.

Самарские ученые и инженеры создали подводного робота в виде рыбы. Подводный беспилотник "Окунь", изготовленный в виде большого морского окуня длиною почти метр, может самостоятельно ориентироваться под водой и перемещается в заданном направлении с помощью хвостового плавника, имитируя движения рыбы. Разработка оснащена системой технического зрения и обладает зачатками искусственного интеллекта, помогающего обходить препятствия и обнаруживать заданные к поиску предметы. Рыборобот уже успешно прошел первые испытания в бассейне.

"Наша разработка относится к классу автономных необитаемых подводных аппаратов бионического типа. Внешне аппарат выполнен в виде морского окуня длиною 85 см, это реальный размер настоящего морского окуня, бывают и больше. Рыбообразный корпус и движитель в виде гибкого хвостового плавника позволяют достигать высоких гидродинамических характеристик - прежде всего, это более высокие показатели скорости, маневренности и ускорения. Аппарату в виде рыбы требуется меньше энергии для движения и, кроме того, его гораздо сложнее обнаружить в воде в отличие от традиционных подводных беспилотников небионического типа", - рассказал один из разработчиков "Окуня" Евгений Татаренко, научный сотрудник Научно-образовательного центра робототехники и мехатроники Самарского университета им. Королёва.

По его словам, ученые и инженеры постарались сделать "Окуня" максимально похожим на реального морского обитателя, даже раскрасили его под рыбу. Рыбообразный корпус обтекаемой формы изготовили из пластика на 3D-принтере, гибкий хвостовой плавник сделан из полиуретана. За движения хвоста отвечает сервопривод и два искусственных "сухожилия", изготовленные из сверхвысокомолекулярного полиэтилена.

Питается подводный беспилотник от нескольких литиевых батарей. Внутри водонепроницаемого корпуса размещена базовая электронная начинка: плата с микропроцессором, система технического зрения с видеокамерой, приемопередатчик, накопитель данных и навигационный комплекс в составе датчиков курса, глубины и угла наклона корпуса. Несмотря на значительное количество компонентов, вес "Окуня" составляет всего полтора килограмма.

"Аппарат рассчитан на работу на глубине примерно до пяти метров. Благодаря разработанным алгоритмам, "Окунь" способен самостоятельно ориентироваться под водой и различать заданные цели. При отработке алгоритмов используются технологии искусственного интеллекта и нейросетевые методы самообучения. В зависимости от электронной начинки, "Окунь" может в перспективе выполнять самые различные задачи - например, вести экологический мониторинг, патрулировать прибрежные участки моря, помогать при проведении поисковых и аварийно-спасательных работ. В настоящее время аппарат успешно прошел свои первые испытания, проведенные в бассейне", - отметил Евгений Татаренко.

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