Самарские ученые создали космический полигон для испытаний экстремальной электроники

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Полигон установят на борту космического аппарата "Бион-М" №2

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королёва (вуза-участника национального проекта "Наука и университеты") завершили сборку и провели испытания научной аппаратуры "Карбон-2", предназначенной для экспериментов в открытом космосе на борту орбитальной лаборатории "Бион-М" №2. С помощью этой аппаратуры ученые будут изучать влияние факторов открытого космического пространства на свойства и характеристики прототипов электронных компонентов на основе карбида кремния (SiC) - этот полупроводниковый материал уступает по твердости лишь алмазу и нитриду бора и считается наиболее перспективным для применения в электронике, работающей в экстремальных условиях - при высоких и низких температурах, гравитационных перегрузках и под воздействием радиации.

Конструкторско-доводочные испытания созданной в университете научной аппаратуры продолжались около полутора месяцев. Электронный полигон, разработанный для того, чтобы стать ареной космических испытаний, успешно выдержал самые жесткие наземные тесты.

Заключительные наземные испытания научной аппаратуры "Карбон-2" в составе собранного космического аппарата "Бион-М" №2 запланированы на январь-март 2024 года.