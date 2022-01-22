Самарские школы пока не планируют переводить на дистанционное обучение

195

Возможен ли переход в Самарской области на дистанционное обучение? Такие вопросы не стихают с самого начала пандемии, с приближением новой волны, которую ждут вместе с "Омикроном", опять заволновалась родительская общественность.

В настоящий момент дистанционное обучение введено только в тех классах, где большое число заболевших. В целом же в школах Самарской области образовательная деятельность осуществляется в очной форме, проще говоря, дети продолжают ходить на уроки и общаться между собой лично. При этом классные руководители просят родителей ежедневно информировать о состоянии здоровья своих детей. Первые разговоры о всеобщем дистанте вновь возникли после ложных сообщений массового "минирования" школ, примерно неделю назад. Тогда отдельные родители даже обратились к властями региона принять важные решения.

Впрочем, большинство комментаторов буквально "закидали тапками" инициаторов предложения о переводе на дистанционную форму. Родители высказались, что очное обучение должны сохранять до самого последнего, пока есть такая возможность. Тем не менее по этом поводу есть чёткий ответ профильного Министерства. Он гласит, что в случае выявления более 20% заболевших учеников, коллектив переходит в онлайн режим. Право принимать решение о форме обучения предоставлено муниципалитетам, которые основываются на эпидобстановку в конкретной территории.

Сейчас губернии находится в ожидании массового распространения штамма "Омикрон", он коварен тем, что его заразность составляет один к ста, то есть это скорость распространения. Врачи опасаются, что вирус будет выкашивать людей массово. В регионе систему здравоохранения перевели в полную готовность. В связи с этим среди родителей в СМИ опять стали появляться вопросы о необходимости дистанционного обучения. К слову, новый вирус уже пришёл в регион и статистика заболеваемости опять пошла вверх. Официально же никаких решений по поводу изменения формы обучения нет. Муниципальные власти пока не озвучивают информацию о готовности к переходу на дистант. Всё будет зависеть от скорости распространения вируса, который пока на пороге Самарского региона, сообщает ГТРК Самара.