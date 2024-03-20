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Самарские политеховцы установили новые мировые рекорды

20 марта 2024 10:48
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Самарские политеховцы установили новые мировые рекорды

В преддверии Дня достижений Самарский политех рассказывает о выдающихся спортивных успехах.

На Открытом Кубке Европы по пауэрлифтингу в Тольятти студенты 1 курса электротехнического факультета Егор Коркин и Данила Кизима установили мировые рекорды в дисциплинах армлифтинга и в составе команды ArmStrong S.I. заняли первое место с отрывом от ближайшего соперника в 253 балла. Спортсмены участвовали в возрастной категории «Юниоры» (до 23 лет).

Армлифтинг – это новое направление в пауэрлифтинге, ориентированное на силу хвата. Армлифтинг включает в себя дисциплины «Экскалибур» и «Роллинг тандер». В первом упражнении атлетам нужно поднять снаряд с весом, ухватившись за вертикальный гриф. «Роллинг тандер» так же предполагает подъем одной рукой максимального веса, удерживая его за вращающуюся ручку.

В каждой из этих дисциплин Егор Коркин занял первое место в своей возрастной категории и установил мировые рекорды (поднял 90 и 49 кг соответственно). Кроме того, в «Экскалибуре» Коркин выполнил норматив мастера спорта международного класса, а выполняя строгий подъём на бицепс получил разряд кандидата в мастера спорта.

– В моём профильном виде спорта – армрестлинге – акцент делается на тренировке рук, – говорит студент. – Спортивный опыт, общая физическая нагрузка в университете и профессиональные тренировки со студентом колледжа СамГТУ, армрестлером Сергеем Гараниным и вторым тренером позволили добиться таких выдающихся результатов. После состязания я смог выполнить норматив «Элита спорта», поэтому на летних соревнованиях планирую официально закрепить этот результат.

Данила Кизима тоже занимается преимущественно армрестлингом, и точно так же, как и Коркин, смог успешно выступить на прошедших соревнованиях. Так, в дисциплинах «Строгий подъём на бицепс» и «Роллинг тандер» он занял первое место, выполнил нормативы мастера спорта и установил мировые рекорды (63,5 и 64 кг соответственно).

– Эти соревнования стали для меня большим шагом в мир пауэрлифтинга, – говорит Данила Кизима. – В прошлом году я стал чемпионом Самарской области по армрестлингу и был кандидатом в сборную Самарской области, а сегодня я мастер спорта по пауэрлифтингу с мировыми рекордами. Мне нравится ставить цели и достигать их.

Молодые атлеты – друзья. Они вместе начинали спортивную карьеру, а сейчас тренируются и выступают в одной команде.

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