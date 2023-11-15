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Самарская область - в десятке самых активных регионов-участников «Дня цифры»

15 ноября 2023 11:51
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Самарская область - в десятке самых активных регионов-участников «Дня цифры»

По итогам образовательного проекта в сфере информационных технологий для детских лагерей «День цифры» Самарская область была признана одним из самых активных регионов-участников, заняв 7-е место.

По информации АНО «Цифровая экономика», всего за время летних каникул к проекту подключилось порядка 2,3 тысяч учреждений и организаций для детского отдыха по всей стране — это около 1 млн детей по всей стране.

«День цифры» реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, и направлен на раннюю профориентацию детей, а также дает возможность познакомиться с популярными ИТ-профессиями и актуальными информационными технологиями в игровой форме во время отдыха в детском или пришкольном лагере.

Самарская область ведет активную работу по подготовке ИТ-кадров со школьной скамьи и на протяжении долгого времени сохраняет лидерские позиции в рейтинге субъектов России. Так, с 2018 года Самарская область активно принимает участие в федеральном образовательном проекте «Урок цифры» и входит в ТОП-5 участников по России.

Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что Самарская область довольно привлекательна для масштабных ИT-компаний. В этой связи ИT-сфера региона должна развиваться всесторонне, поэтому важно поддерживать достойный уровень подготовки самарских айтишников.

Врио заместителя председателя правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков считает тесную работу со школьниками эффективным решением кадровой политики.

«Сегодня дефицит профессионалов в ИТ-сфере ощутим. На этот вызов нам, безусловно, необходимо отвечать, это общая работа государства, бизнеса, системы образования. Профориентационные проекты, как «День цифры», помогают ближе познакомить ребят с ИТ-миром и получить будущие кадры. Лидерская позиция Самарской области в рейтинге регионов подтверждает, что мы идем по правильному пути», - отметил руководитель ведомства. 

Присоединиться к проекту «День цифры» можно в любое время года. На сайте https://урокцифры.рф/camp доступна бесплатная методическая программа «День цифры», подготовленная для лагерей. Она включает сценарии и описание игровых механик всех этапов, рекомендации для педагогов, обучающие видео-инструкции для вожатых и воспитателей, а также медиа-контент для детей.

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