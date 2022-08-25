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Самара говорит: «Спасибо, учитель!»

25 августа 2022 10:51
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Самара говорит: «Спасибо, учитель!»

Самарская область присоединилась к Всероссийской акции «Спасибо, учитель!», приуроченной к началу нового учебного года. Ее организаторами выступило Российское движение детей и молодежи. С 17 по 31 августа в акции благодарности педагогам примут участие 79 регионов России.

Акция «Спасибо, учитель!» призвана рассказать о роли школьного учителя в жизни человека, показать, как важно для детей обрести взрослого компетентного наставника, который не только способен привить любовь к какой-то области знаний, но также помогает сформировать личные качества.

В рамках акции состоятся встречи педагогов с региональными руководителями системы образования, учениками и их родителями. Кроме того, представители Российского движения детей и молодежи на традиционных августовских педагогических совещаниях вручат учителям поздравительные открытки и цветы и поблагодарят их за неоценимый вклад в образование подрастающего поколения, личностное и духовное развитие детей и молодежи.

«По всей России продолжается акция «Спасибо, учитель!».  И, посчитав своим профессиональным долгом, хочу выразить свое видение и позицию. Так как я являюсь и педагогом, и тренером, для меня благодарность от моих воспитанников – конечно же, в первую очередь, их достижения и плоды их работы. Ведь первый человек, кому ребенок расскажет о своих достижениях – это учитель.

Наша работа не заключается в 45-ти минутах урока, нет... мы не должны ограждать себя от детей, мы должны быть к ним ближе... Потому что именно от нас зависит их дальнейшая жизнь. Кем они станут? Какой характер у них формируется? Какое мировоззрение у них сложится? – Размышляет о профессии учителя педагог школы каратэ Киокушинкай Самарской области Анна Трубина.

– От нас все это зависит, ведь каждый педагог видит своего ученика изо дня на день. И всегда найдешь, о чем побеседовать: как дела, чего нового достиг, что получилось, что не получилось, какие планы, какие цели... Мы гораздо ближе к детям душевно, ведь учитель направляет, дает установку, всегда поддержит, всегда поможет. Для меня благодарность от детей – это прежде всего их отношение ко мне, к моей работе, это их достижения. Именно они подтверждают то, что мой труд не был напрасным».

Напомним, Российское движение детей и молодежи, созданное 20 июля,  объединило детей и подростков от 6 до 18 лет.  Новое движение продвигает инициативы государства в интересах детей и молодежи, занимается их досугом и создает возможности для развития и самореализации.

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