С 1 сентября старшеклассники Самарской области начнут учить историю по новым единым учебникам

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В августе прошла презентация новых учебников по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов. Работа велась под руководством помощника президента, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Учебник будет содержать четыре тома: «История России» и «Всеобщая история» для 10-х и 11-х классов. Для учеников 5-9 классов учебники будут готовы к началу следующего года.

В новом учебнике представлена наиболее полная историческая картина по значимым событиям в России и мире. Причем, в этот раз авторы пособия ушли от акцента на истории Европы, каким грешили прежние учебники.

«Мы преодолели этот недостаток [европоцентричность], причем все учителя очень поддержали нас. Теперь в учебнике много рассказывается о Китае, Индии, Японии. Даже впервые присутствует Африканский континент, особенно в учебнике для 11-го класса. Появились разделы о Латинской Америке. Значительно усовершенствованы разделы культуры и науки в мире», — отметил академик, соавтор единого учебника истории Александр Чубарьян.

Новый единый учебник был создан по запросу учителей, которые жаловались, что по некоторым вехам приходится искать информацию в других источниках. Это неудобно и для учеников тоже.

«Такое чувство, что кто-то взял мои лекции по истории и дополнил. Первые же параграфы радуют логичностью изложения материала, нет лишних эпитетов и бессмысленных восклицаний. Но есть суровые факты и убедительные цифры, - делится обзором на новый учебник учитель истории, известный блогер Надежда Доронина. - Мне, как учителю, который готовит к ЕГЭ, понравилось, что перед темой есть синхронизация истории России и зарубежной истории. Раньше мы голову ломали на что именно обратить внимание, теперь есть на что опираться».

В качестве плюсов Надежда Доронина отмечает документы после параграфов. Так как такие источники беспристрастно показывают действительность и помогают ребятам самим сделать выводы по событию. Необычным приятным бонусом, по словам Дорониной, стал список дополнительного материала с указанием документальных и художественных фильмов, сериалов, QR-коды.

«Учебник честен с учениками, - отмечает учитель. - Не умалчивает о «лесных братьях», которые долгое время были закрытой темой, чтобы не затрагивать национальный вопрос. Рассматривает проблемы, с которыми столкнулись граждане страны в разные переломные моменты. Впервые затронуты темы, которых никогда ранее не было в учебнике. Например, про планы Запада нанести ядерные удары по СССР или про Берлинский кризис 1948 года. За это отдельный респект, потому что я раньше сама рассказывала про эту денежную реформу и объясняла, откуда ноги растут у раскола на ФРГ и ГДР».

Учитель позитивно воспринимает раздел учебника о специальной военной операции. Надежда Доронина считает, что об этом необходимо рассказывать. Детям объясняют про фальсификацию истории, про возрождение нацизма, про осквернение памятников, про госпереворот 2014 года.

«Общий вердикт, как учителя: учебник стал более объективен, достойно рассказывает о достижениях державы, но и не скрывает недостатки системы, власти, социальной жизни. Учитывая, что многие предыдущие учебники грешили тем, что прикрывали высокими достижениями лишения и нужды людей, вообще не упоминая о них», - говорит Надежда Доронина.

По мнению учителя, учебник может не понравиться на Западе или «стыдящимся». Но он создавался для формирования объективной исторической картины миры, а не в угоду тем, кто переписывает историю под свои запросы.