Рособрнадзор: контрольные работы должны занимать максимум 10% учебного времени

Я нашел ошибку
Главные новости:
Гао считается легендарной фигурой, сведения о нем сохранились лишь в исторической саге, написанной в 85 году до нашей эры.
В предполагаемой гробнице сына первого императора Китая нашли 16 тонн сокровищ
Клуб активно помогает российской армии, отправляя в зону СВО дополнительное снаряжение и спецтехнику.
Вячеслав Федорищев в Новокуйбышевске встретился с семьей Героя России и посетил стрелковый клуб "Ранчо"
В настоящее время в «Березках» отдыхают и проходят курсы лечения 589 детей, большая часть из которых из Самарской области.
Вячеслав Федорищев проверил условия проживания в центре «Березки» в Новокуйбышевске
Сборная Приволжского федерального округа в общекомандном зачете заняла 3 место.
Пожарный из Самарской области взял "серебро" на всероссийских соревнованиях по боксу среди сотрудников МЧС России
В Самарской области проводится комплексная оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2024».
В Красноярском районе правоохранители выявили 12 административных правонарушений в сфере миграции
С 10-го по 15-е июня в Самарской области будет стоять жаркая погода
С 10-го по 15-е июня в Самарской области будет стоять жаркая погода
Вячеслав Федорищев проверил ход реконструкции очистных сооружений в Новокуйбышевске
Вячеслав Федорищев проверил ход реконструкции очистных сооружений в Новокуйбышевске
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается гроза
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается гроза
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.76
0
EUR 96.69
0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В День России в Самаре пройдет семейный, музыкальный фестиваль бега «Королева спорта»
На Выставке "Россия" состоялось самое массовое прочтение отрывка из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила»
САТОБ стал центральной площадкой проекта "Пушкинские дни"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Рособрнадзор: контрольные работы должны занимать максимум 10% учебного времени

9 июня 2024 13:12
132
Рособрнадзор: контрольные работы должны занимать максимум 10% учебного времени

С 1 сентября школы в России должны будут ограничить количество времени, отводящегося на контрольные работы, до 10% от общей продолжительности занятий.

Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Музаев отметил, что исключением являются всероссийские проверочные работы (ВПР) — потраченное на них время учитываться не будет.

Нарушение 10-процентного ограничения станет основанием для наказания руководителей образовательных учреждений, муниципалитетов и региональных министерств. По словам чиновника, Рособрнадзор будет внимательно следить за соблюдением этих требований в следующем учебном году.

Он добавил, что все контрольные работы, не относящиеся к ВПР, должны быть согласованы с Рособрнадзором. В настоящее время в некоторых школах контрольные работы занимают от 35 до 40% учебного времени, что вызывает недовольство учеников, родителей и учителей.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава региона предложил депутатам сформировать и направить свое видение развития региона в его адрес, проанализировать существующие проблемы и определить пути их решения.
8 июня 2024  20:19
Вячеслав Федорищев обозначил депутатам губернской думы приоритеты развития Самарской области
499
Сколько продлится голосование, станет известно в течение десяти дней с момента принятия решения о назначении досрочных выборов.
8 июня 2024  19:00
8 сентября пройдут досрочные выборы губернатора Самарской области
450
На городские пляжи Самары завезут порядка 11,5 тысячи тонн песка
8 июня 2024  13:24
На городские пляжи Самары завезут порядка 11,5 тысячи тонн песка
799
Планируемый объем инвестиций в производство в особой экономической зоне «Тольятти» составит не менее 4,5 млрд рублей.
7 июня 2024  19:32
В регионе откроют производство суверенных ветроэнергетических установок большой мощности
551
Министр обратила внимание нового руководителя области на СГИК и порекомендовала прийти в гости к талантливым студентам и педагогам.
7 июня 2024  17:43
Вячеслав Федорищев и Ольга Любимова на ПМЭФ обсудили ближайшие планы в сфере культуры
555
Весь список