Рособрнадзор: контрольные работы должны занимать максимум 10% учебного времени

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С 1 сентября школы в России должны будут ограничить количество времени, отводящегося на контрольные работы, до 10% от общей продолжительности занятий.

Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Музаев отметил, что исключением являются всероссийские проверочные работы (ВПР) — потраченное на них время учитываться не будет.

Нарушение 10-процентного ограничения станет основанием для наказания руководителей образовательных учреждений, муниципалитетов и региональных министерств. По словам чиновника, Рособрнадзор будет внимательно следить за соблюдением этих требований в следующем учебном году.

Он добавил, что все контрольные работы, не относящиеся к ВПР, должны быть согласованы с Рособрнадзором. В настоящее время в некоторых школах контрольные работы занимают от 35 до 40% учебного времени, что вызывает недовольство учеников, родителей и учителей.