Родители выпускников из Самары рассказали, куда планируют поступать их дети в 2024 году

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11-классники в этом году будут поступать на IT- и инженерные факультеты вузов, у 9-классников, идущих в колледжи, в приоритете также информационные технологии, на втором месте — педагогика. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители выпускников из Самары.

Большинство (59%) родителей 9-классников, которые не планируют учиться в 10 классе, говорят о готовности ребенка поступить в среднее учебное заведение. Среди родителей 11-классников доля тех, чей ребенок будет поступать в высшее учебное заведение, составила 66%.



Судя по ответам родителей, среди абитуриентов вузов самое популярное направление в 2024 году — информационные технологии: стать программистами или IT-специалистами собираются дети 25% опрошенных. На втором месте — инженерные специальности (17%). На третьем — специальности в области фундаментальной или прикладной науки (12%). Дети 10% респондентов готовятся стать учителями. 9% родителей заявили, что их дети хотят быть врачами.



Те, кто поступает в средние учебные заведения, тоже чаще всего делают выбор в пользу IT-специальностей: о подобных намерениях детей рассказали 25% опрошенных. На втором месте по популярности в этом году — педагогическое направление (17% респондентов). 15% родителей рассказали, что их дети планируют стать медиками. 10% родителей заявили, что их дети будут учиться на рабочих и мастеров в строительстве или производстве, 8% — на дизайнеров.



Время проведения: 1—22 апреля 2024 года