Родители из Самары рассказали, сколько в среднем тратят в неделю на репетиторов для подготовки к ЕГЭ

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Репетиторов оплачивают 3 из 10 родителей учеников 7—8 классов и каждый второй родитель учеников 9—11 классов. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры принимали участие родители школьников среднего и старшего звена из города.

Оплачивают дополнительные занятия детей с репетиторами 33% родителей школьников 7—8 классов, 49% родителей девятиклассников и 50% родителей обучающихся 10—11 классов.



Учащимся в 7—8 классах чаще всего нанимают репетиторов по английскому языку, алгебре и геометрии, русскому языку, физике и химии. В среднем в неделю на все дополнительные занятия уходит 3400 рублей. Родители учащихся 9, 10 и 11 классов чаще всего оплачивают занятия по обязательным экзаменационным предметам: алгебре и геометрии, русскому языку. В топ-5 самых востребованных дисциплин также входят английский, физика и химия. На неделю занятий с репетитором для девятиклассников родители расходуют в среднем 3800 рублей, для учеников 10 и 11 классов — 5000 рублей.



Более 10 тысяч рублей в неделю на репетиторов чаще всего тратят родители старшеклассников: 10% против 7% среди родителей учащихся 9 классов и 5% среди родителей учеников 7—8 классов. «В месяц выходит сумма, в 2 раза превышающая МРОТ!»; «Это очень дорого!» — комментируют родители будущих абитуриентов.



Время проведения: 28 февраля — 3 апреля 2024 года