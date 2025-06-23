Решение проблем осужденных на профессорском уровне: в Самаре прошла всероссийская научно-практической конференция с международным участием

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Профессоры и доктора наук от Самарского университета до МГУ имени Ломоносова – таков уровень участников был на научно-практической конференции «Уголовно-исполнительная система: законодательство, теория и практика», которая прошла на базе Самарского юридического института ФСИН России. Всего в ней приняли участие 37 учебных заведений из 23 городов России и Казахстана.

Одна из основных тем обсуждения была исправление и ресоциализация осужденных, а главная задача при этом – не допустить рецидива преступлений.

В наше время значительную роль при этом играет участие осужденных в специальной военной операции. Считается, что человек, пожелавший пойти воевать за Родину, уже принял для себя важное внутреннее решение – покончить с преступным прошлым. И стоит отметить, что вопреки расхожему мнению, пойти служить из мест лишения свободы может далеко не каждый. К примеру, педофилы, террористы и, что необычно, осужденные за контрабанду денежных средств, не могут попасть на передовую.

­– Судимость погашается у таких осужденных с момента награждения государственной наградой, или с момента увольнения такого лица с военной службы – основание безусловно важное. И законодатель таким образом разрешил сложнейшую задачу – освобождение таких осужденных от наказания как элемент специальной ресоциализации – возвращение к нормальной жизни через подвиг, – считает доктор юридических наук, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва) Сергей Расторопов.

Война закончится нашей победой. А вот что дальше будет с осужденными, которые пошли служить? Вряд ли их оставят в армии.

Участники конференции, в том числе практические работники, отметили, что сейчас активно начала работать система постпенитенциарной пробации – помощи бывшим осужденным, которые вышли из мест лишения свободы, или вернулись с СВО. Положения закона об этом начали работать с начала 2025 года. Теперь бывшие «сидельцы» могут обратиться в подразделения ФСИН, занимающиеся программами пробации и получить необходимую помощь от психологической и юридической, до восстановления документов и содействии в трудоустройстве. Причем, для каждого составляется индивидуальная программа помощи.

– И в этом есть особый психологический и юридический момент: теперь уже бывший осужденный не сможет оправдать свое противоправное поведение на свободе тем, что у него нет возможности устроиться на работу, ему нечего есть и прочее. Тут ему уже надо задать вопрос: а вы обращались за помощью в рамках закона о пробации? Если нет, то почему? – полагает доктор юридических наук профессор Рязанского государственного университета Александр Гришко.

– В Самарской области уже есть примеры того, как освободившимся осужденным помогли с трудоустройством и поиском жилья. Яркий пример – в Тольятти на одном из промышленных предприятий они работают в горячем цехе и получают зарплату около двухсот тысяч рублей. Можно найти и попроще работу – это личное дело каждого. Но, возможность такая точно есть, – отметила начальник кафедры юридической психологии, педагогики и организации воспитательной работы с осужденными СЮИ ФСИН России Олеся Ежова.

Основная цель таких научных форумов в том, что на них обобщается и анализируется текущая ситуация и статистика в сфере наказания и исправления. Практическим работникам, как правило, не до этого – текущих дел хватает. А научное сообщество может выявить проблемные вопросы, разработать пути их решения и представить на рассмотрение соответствующим государственным органам для принятий управленческих решений, в том числе, законодательных, сообщает пресс-служба Самарского юридического института ФСИН России.

Фото предоставлено пресс-служба Самарского юридического института ФСИН России