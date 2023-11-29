Пять проектов программ путешествий для школьников, разработанных в Самарской области, представлены в Москве

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С 28 по 30 ноября 2023 года в главном педагогическом вузе страны, Московском государственном педагогическом университете, проходит очная защита образовательно-туристических продуктов, созданных региональными проектными командами, и детских творческих проектов «Азбука символов региона», Всероссийской программы «Классная страна».

Команды 22 регионов – участников «Классной страны» представляют свои образовательно-туристические маршруты, разработанные педагогами образовательных организаций и туроператорами.

Команда Самарской области защищает свои проекты сегодня, 29 ноября 2023 года.

Для защиты образовательных программ путешествий в Москву прибыли преподаватели из образовательных учреждений Самарской области: школы № 100, № 132, № 170, гимназии 48 городского округа Тольятти и из села Кротовка, совместно с представителями центра детского туризма «Лаванда», туроператора «Сказка Странствий», управления международных и межрегиональных связей администрации города Тольятти.

На суд жюри, в которое входит эксперты и методологи Агентства социокультурных инициатив, представлены 5 проектов:

1 трек «История и патриотизм» - программа путешествий «Огонь памяти»;

2 трек «Культура» - программа путешествий «Открытка из Самары»;

3 трек «Наука» - программа путешествий «Хочу всё знать!»;

4 трек «Экология» - программа путешествий «Заповедными тропами»;

5 трек «Спорт и здоровый образ жизни» - путешествие «Катим в Тольятти! Идущий за ветром».

Прошла защита детских проектов. Так, учащиеся педагогического колледжа защитили свой проект «Азбука символов Самарской области». С помощью букв алфавита они рассказали о достопримечательностях Самарской области.

Блестяще прошла защита трека «История и патриотизм». Педагог школы №100 В.Г.Гальчук и руководитель АНО ЦДТ «Лаванда» представили проект «Огонь памяти», посвященный истории Куйбышева - запасной столицы во время Великой Отечественной войны.

Программы путешествий, над созданием которых работала региональная проектная команда, направлены на знакомство детей с историей, культурой, экономикой региона, помогут узнать об инновационных профессиях будущего и определиться с выбором будущей профессии, будут способствовать формированию гражданской идентичности и воспитанию гармонично развитого человека, знающего и любящего Родину.

Туроператоры и педагоги и учащиеся работали над проектами на протяжении нескольких месяцев. Разработка этих уникальных проектов путешествий стала возможна при взаимодействии учреждений образования и туризма. Кураторами проектов выступили два региональных министерства - министерство образования и науки Самарской области и министерство туризма Самарской области при активном участии администрации городского округа Тольятти и туристского информационного центра Самарской области.

«Сегодня Самарская область – это действительно территория детского туризма. И подтверждением тому стала победа нашей области именно в такой номинации в национальной премии Russian Travel Awards в 2022 году. Я хотел бы поблагодарить Агентство стратегических инициатив за важный проект «Классная страна», который развивает одно из приоритетных направлений туризма как для Самарской области, в частности, так и для всей России. Видя на туристических маршрутах большое количество детей и молодых людей, мы понимаем, что, с одной стороны, это наши амбассадоры, которые рассказывают о своих путешествиях друзьям, одноклассникам, однокурсникам и родителям, таким образом притягивая туристический поток. С другой стороны, это та аудитория, которая, побывав в нашем регионе будучи школьниками, становится некоей лояльной базой. Этого возвратного туриста мы надеемся увидеть уже во взрослом возрасте с иными сценариями путешествий. Кроме того, развитие направления детского туризма важно для Самарской области и с точки зрения воспитания будущих кадров. И я сам являюсь таким примером – мой путь в сфере туризма начался с работы в школьном краеведческом кружке», – подчеркнул министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Фото предоставлены министерством образования и науки самарской области