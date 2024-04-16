ПВГУС развивает связи с индустриальными партнерами в сфере беспилотных авиационных систем

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Новый индустриальный партнер Университета сервиса в сфере БАС – компания FLYSEEAGRO.

Университет сервиса и компания FLYSEEAGRO подписали договор о сотрудничестве в сфере беспилотных авиационных систем (БАС). Партнерство направлено на развитие новых компетенций, научных исследований и совместную работу по подготовке кадров в области проектирования и эксплуатации беспилотников. Подписи под документом поставили ректор Университета сервиса Любовь Выборнова и генеральный директор FLYSEEAGRO Василий Птицын.

В распоряжении FLYSEEAGRO (ООО «ЛЕТАЙ И СМОТРИ АГРО») один из самых современных парков дронов в России и 5-летний опыт применения новейших технологий для развития агробизнеса. Сегодня компания работает в 22 регионах России, имеет представительство в Самарской области, тесно сотрудничает с исследовательскими центрами страны.

В 2024 году Университет сервиса разворачивает уровневую подготовку специалистов по беспилотной авиации, в целях формирования кадрового резерва для новой отрасли экономики. Подготовка будет вестись по специальностям среднего профессионального (СПО) и высшего образования. Речь идет о программе СПО «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» и новой образовательной программе бакалавриата «Радиоэлектронные средства беспилотных систем». Последняя разработана с учетом компетенций вуза в сфере радиотехники. Подготовку кадров и научные разработки по данному направлению ПВГУС ведет с 1982 года. Обучение по программе высшего образования будет проходить на базе Высшей школы передовых производственных технологий Университета сервиса, которую возглавляет доктор технических наук, профессор Владимир Воловач.

На подготовку специалистов по программе бакалавриата «Радиоэлектронные средства беспилотных систем» вузу выделено 25 бюджетных мест. Студенты будут получать навыки управления, конструирования, программирования беспилотных систем, приема и передачи сигналов. Эти компетенции будут востребованы во многих отраслях экономики смежных с БАС. Обучение включает в себя практическую работу с оборудованием, участие в реальных проектах совместно с индустриальными партнерами вуза, в число которых теперь входит FLYSEEAGRO.

«Партнерство между Университетом сервиса и FLYSEEAGRO направлено на совместную реализацию образовательных программ и развитие научных исследований в сфере БАС, – прокомментировала достигнутые договоренности Любовь Выборнова, ректор Университета сервиса. – Компания FLYSEEAGRO – серьезный практик в области применения беспилотных авиасистем. Мы заинтересованы в целевой подготовке специалистов под задачи индустриального партнера. Уверена, практика применения БАС и технологии проектного обучения позволят вывести на новый уровень и студенческие стартапы университета».

Генеральный директор FLYSEEAGRO Василий Птицын, основатель и председатель некоммерческой организации «Союз беспилотной сельскохозяйственной авиации» (СБСА), заметил, что развитие сотрудничества с ПВГУС возможно сразу по нескольким направлениям.

«Я вижу возможное сотрудничество в подготовке кадров, в проведении научных исследований и экономическому моделированию для отрасли БАС. Беспилотная отрасль – относительно молодая не только для России, но и для всего мира. Поэтому все разработки в области радиоэлектроники представляют в целом большой интерес для ее развития. В частности, нам исключительно интересно то направление работы, которым занимается Высшая школа передовых производственных технологий Университета сервиса», – отметил Василий Птицын, сообщает пресс-служба ПВГУС.

Фото предоставлено пресс-службой ПВГУС