Путин: России необходимо вернуться к традиционной для страны системе базовой подготовки специалистов в вузах

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России необходимо вернуться к традиционной для страны системе базовой подготовки специалистов в вузах, срок обучение по которой может составить от четырех до шести лет. С таким предложением выступил Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в Послании Федеральному Собранию, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24», пишет "Парламентская газета".

По словам главы государства, переход на другую систему образования не должен создавать проблемы для молодежи — это должно открыть для них новые возможности.

«Предлагается следующее. <…> Вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения может составить от 4 до 6 лет», — сказал президент.

Этот переход должен быть плавным, все нужно проработать до мелочей, отметил Путин. При этом выпускники вузов не потеряют аттестацию после введения нового срока обучения, добавил он.

Путин призвал сделать так, чтобы уже обучающиеся студенты смогли продолжать обучение по действующим программам.

После базового обучения в вузе узкие специалисты смогут продолжить обучение в магистратуре и ординатуре, сказал президент.

Фото: ru.freepik.com