Путин призвал поднять зарплату учителей в регионах

Президент России Владимир Путин призвал усовершенствовать систему оплаты труда учителей. Такую задачу глава государства поставил на заседании Госсовета.

Выступление руководителя страны в прямом эфире показали телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

"Необходимо привлекать и сохранять в системе образования молодых и творческих людей. Для этого нужно совершенствовать механизм оплаты труда, заметно увеличить заработную плату в регионах, где она ниже", – отметил национальный лидер.