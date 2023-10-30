Проректор ПВГУС – суперфиналист «Лидеров России»

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Проректор Поволжского государственного университета сервиса Анна Старкова вышла в суперфинал конкурса управленцев «Лидеры России». Победив в окружном финале, она получит грант 1 млн рублей и возможность встретиться с наставником из числа ведущих управленцев страны.

Окружной финал «Лидеров России» проходил в течение трех дней в Нижнем Новгороде. Участие в нем приняли 399 конкурсантов из регионов Приволжского федерального округа. В первый день они провели уроки лидерства в нижегородских школах и рассказали о ценностных ориентирах. В остальные дни состоялись оценочные мероприятия. Здесь конкурсантам нужно было работать над решением различных задач. «Было проведено 12 оценочных мероприятия разного формата, каждое мы решали в команде по 9 человек, которые формировались рандомно», – рассказала Анна Старкова. В конкурсе «Лидеры России» она участвует во второй раз. До этого, в третьем сезоне, ей не хватило одного балла до выхода в суперфинал. С того момента Анна Петровна серьезно прокачала свои навыки управленца – и заветная планка была взята. С мая 2022 года она стала руководителем выделенного в Университете сервиса в отдельную структуру Колледжа креативных индустрий и предпринимательства, а с марта текущего года – проректором Университета сервиса, курирующим научно-инновационную деятельность вуза.

«Безусловно, полученный за последнее время опыт в Университете сервиса дал очень многое, чтобы в этом сезоне «Лидеров России» выступить на более высоком уровне. Командой университета мы работаем над очень разносторонними проектами, постоянно находимся в движении и ко всему относимся очень креативно. Это стало решением для всех 12 заданий конкурса – я чувствовала себя, что называется, как дома, – призналась Анна Старкова. – В первый раз я участвовала в конкурсе, чтобы проверить себя, оценить возможности, найти точки роста. В этом году сразу всем честно говорила – иду на конкурс, чтобы победить».



Анна Петровна – кандидат экономических наук, лауреат Президентской премии по поддержке талантливой молодежи России. Сфера ее научных интересов – это управление конкурентоспособностью экономических субъектов в условиях турбулентности экономики, цифровая экономика и исследования экономических процессов в креативной экономике.

«Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», открытый конкурс для руководителей нового поколения. Проводится с 2017 года по поручению Президента РФ Владимира Путина. В 2023 году стартовал пятый сезон, а за все время на участие в конкурсе подано было более одного миллиона заявок из 150 стран мира. Суперфинал пятого сезона «Лидеров России» пройдет в феврале 2024 года, Приволжский федеральный округ в заключительном этапе представят 46 управленцев, из них 10 человек – из Самарской области, сообщает пресс-служба ПВГУС.

Фото предоставлено пресс-службой ПВГУС