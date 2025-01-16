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Проект студента ТГУ повысит производительность ультразвуковой линии

16 января 2025 14:36
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В настоящее время подана заявка на получение патента.

Магистрант Тольяттинского госуниверситета (ТГУ) Владислав Соколов завершает разработку уникальной системы охлаждения для устройств ультразвуковой сварки. В настоящее время подана заявка на получение патента. Проект реализуется в рамках Передовой инженерной школы «Гибридные и комбинированные технологии» (ПИШ «ГибридТех»).  

В рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы» в Самарской области созданы три передовые инженерные школы. Программа развития ПИШ направлена на сохранение национальной безопасности за счет достижения технологического суверенитета и обеспечения импортонезависимости.

Разработанная система охлаждения ультразвуковых колебательных систем (УЗКС) может быть использована как в ручных, так и в автоматизированных устройствах для ультразвуковой сварки.

«Главная идея в том, что в конструкцию корпуса УЗКС включается новый элемент – вихревая трубка Vortex. Она создаёт условия для разделения потока воздуха на холодный и горячий. Холодный поток охлаждает систему, а выделяемое тепло отводится вместе с горячим потоком. Таким образом удаётся значительно повысить эффективность охлаждения и производительность системы», – рассказал Владислав Соколов.

Вихревая трубка – эффективное решение для различных задач по локальному охлаждению в условиях производства. Используя сжатый воздух в качестве источника энергии, вихревые трубки генерируют два потока воздуха – горячий и холодный.

Идея разработки родилась, когда Владислав Соколов участвовал в проекте по модернизации пяти автоматических линий ультразвуковой сварки деталей обивки дверей и панели приборов автомобиля LADA Vesta. Это был первый крупный проект ПИШ «ГибридТех» по заказу генерального партнёра АО «АВТОВАЗ».

«Линия ультразвуковой сварки состоит из большого числа модулей. При усиленной нагрузке или в результате выхода из режима холостого хода эти модули перегреваются и выходят из строя. Замена и ремонт отнимают время, приводят к простоям, – пояснил научный руководитель Владислава Соколова, доцент института машиностроения ТГУ Денис Левашкин. – Разработка Владислава снизит вероятность отказа ультразвукового модуля из-за перегрева и тем самым повысит производительность всей линии».

В России подобное конструкционное решение пока нигде не применялось, поэтому разработчик технологии подал заявку на патент в Федеральное бюро интеллектуальной собственности.

ПИШ «ГибридТех» создана на базе ТГУ в кооперации с индустриальными партнёрами в рамках федерального проекта Министерства науки и высшего образования РФ. Генеральный партнёр ПИШ «ГибридТех» – АО «АВТОВАЗ».

 

Фото:   пресс-служба ТГУ

 

Теги: Тольятти Университет

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