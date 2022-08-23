Проект «Билет в будущее» станет стандартом профориентации в России

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Специалисты проекта «Билет в будущее» разработали профориентационный минимум для российских школ. Методические рекомендации, созданы при участии экспертов, педагогов для проекта «Школа Минпросвещения России», по запросу Министерства просвещения РФ. План включает разработку системы профессиональной ориентации школьников 6–11 классов. Итогом масштабной работы станет повсеместное внедрение профориентационного минимума после завершения профильных экспертиз.

Созданные методические рекомендации включают в себя комплекс мер, который поможет определить готовность школьников к профессиональному самоопределению с учетом индивидуальных особенностей ребенка, а также запросов кадровой экономики и специфики рынка труда страны. Проект уже получил положительные отзывы экспертов. Среди них, позитивно оценили работу Пряжников Н. С., д. п. н., профессор факультета психологии МГУ им. Ломоносова и Орешкина А. К., зав. лаб. Центра воспитания и развития личности ФГБУ «РАО». Концепция проекта прошла дополнительную проверку в Институте стратегии развития образования (РАО), где специалисты оценили мотивационные и профориентационные составляющие.

«Цель создания профминимума – обеспечение профориентационной помощи каждому учащемуся 6–11 классов, а это значит, что выбрать свой путь в жизни смогут сотни тысяч детей по всей стране. Разработанные материалы дают отличную платформу для развития компетенций педагогов, работе с мотивацией школьников, предварительному знакомству учеников с рынком труда, где в скором времени им предстоит стать полноправным участником, а это социализация подростков. Также в пределах рекомендаций важная роль отведена родителям, которые как никто другой способны помочь ребенку осознанно выбрать профессию» - Есин Иван руководитель федерального оператора проекта «Билет в будущее».

«Представленные в пособии профориентационные инструменты актуальны и важны, задают вектор развития теории и практики профессиональной ориентации, продуктивно раскрывают область пересечения теории и практики профессионального самоопределения в современных условиях» - заключает кандидат педагогических наук старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт стратегии развития образования PAO» Евгений Черкашин

Напомним, с сентября 2021 года цифровым ядром проекта «Билет в Будущее» является электронная онлайн-платформа BVBINFO.RU, разработанная оператором Проекта - Фондом Гуманитарных Проектов, утверждённым поручением Президента Российской Федерации, приказом Минпросвещения России и постановлением Правительства Российской Федерации входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта «Образование». В 2021 – 2022 годах более 600 тысяч учеников школ со всей страны приняли участие в проекте. Образовательные организации, педагоги доп. образования, работодатели, ВУЗы и колледжи, крупнейшие российские компании и онлайн-платформы, организации дополнительного образования стали партнерами «Билета в будущее» на постоянной основе.

Уже сейчас опыт проекта «Билет в будущее» востребован и активно используется российскими партнерами на международной арене.

Региональным оператором проекта в Самарской области выступает Центр опережающей профессиональной подготовки. С начала 2022 года ведется активная реализация проекта «Билет в будущее», и уже 1660 школьников Самарской области приняли в нем участие. Планируется, что всего в регионе до конца года 3737 школьников получат уникальную возможность примерить любую профессию, услышать рекомендации от карьерных консультантов, и узнать о тех профессиональных направлениях, о которых они даже не подозревали!