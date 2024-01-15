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Политеховцы разрабатывают специальный программно-аппаратный комплекс для сбора фруктов

15 января 2024 18:48
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При сборе урожая одна из проблем – недостаток трудовых ресурсов.

При сборе урожая одна из проблем – недостаток трудовых ресурсов. Молодежь все реже хочет работать на фермах, а старшее поколение сборщиков фруктов постепенно выходит на пенсию. В этих условиях важной задачей становится автоматизация и роботизация сбора урожая. Решение предлагают студенты института автоматики и информационных технологий, участники образовательной программы «Политех.NET». Под руководством замдиректора института Сергея Сусарева ребята создают программно-аппаратный комплекс «ФруктоДрон».

Разрабатываемый политеховцами инновационный продукт предназначен для быстрой, качественной и экономной уборки урожая, в частности, яблок. Предполагается, что сбор фруктов будет вестись круглосуточно в автоматическом режиме с возможностью сортировки и калибровки плодов. Основа проекта – это роботизированная платформа с искусственным интеллектом, который управляет летающими дронами с проводным питанием. Дроны выбирают фрукты, с помощью компьютерного зрения анализируют внешний вид яблок. Затем автоматически отсортированные плоды попадают в один из контейнеров на платформе. Сбор яблок ведется без участия людей. Проводное питание дает возможность летающим дронам-сборщикам работать без аккумулятора и без подзарядки даже в темное время суток.

"Замена людей платформой с дронами позволит сэкономить на оплате труда, – поясняет Сергей Сусарев. – Использование дронов также сократит на 45 процентов время сбора фруктов, увеличит на 30 процентов производительность. В Российской Федерации подобных комплексов еще не существует", сообщает пресс-служба СамГТУ.

 

Изображение от freepik.com

Теги: Самара Университет

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