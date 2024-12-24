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Педагоги Самарского областного Центра детско-юношеского технического творчества обсуждают будущее инженерного направления дополнительного образования

24 декабря 2024 13:43
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Педагоги Самарского областного Центра детско-юношеского технического творчества обсуждают будущее инженерного направления дополнительного образования

23 и 24 декабря педагоги самарской и тольяттинской площадок детского технопарка «Кванториум – 63 регион» и Центра цифрового образования детей «IT-Куб» обсуждали развитие технологического направления дополнительного образования детей.

В рамках стратегической сессии методисты и педагоги СОЦДЮТТ разрабатывают образовательные программы, ориентированные на новые национальные проекты и потребности страны в сфере технологического развития.

Технологический суверенитет России в условиях санкционного давления напрямую зависит от ее кадрового потенциала, существенную долю которого составляют технические специалисты. Важно, чтобы знания, навыки будущих специалистов соответствовали текущим запросам отраслей и конкретных предприятий. О важности выстроенной системы ранней профориентации, взаимодействия между образовательными организациями и потенциальными работодателями неоднократно говорил Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, отмечая, что такой подход способствует достижению национальных целей развития России, поставленных Президентом России Владимиром Путиным, а также способствует формированию оптимального кадрового баланса во всех сферах экономики. 

В 2024 году заканчиваются мероприятия Национального проекта «Образование». Изменилась экономическая ситуация в стране, возникли новые высокотехнологичные предприятия и целые отрасли экономики. Соответственно, должны быть изменены подходы к содержанию образовательных программ и структуре подготовки специалистов.

Каким будет обучение в новых условиях? Как должны формироваться программы, и какую квалификацию должен иметь педагог дополнительного образования, чтобы в полной мере обеспечить потребности населения и экономики в подготовке инженера?

Этим и другим вопросам была посвящена стратегическая сессия, которую провел первый заместитель директора Федерального Центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей Ирина Кузнецова: «Начинается реализация новых Национальных проектов. Перед системой дополнительного образования детей ставятся новые задачи, появляются новые инициативы и, как следствие, возникают новые вызовы. Сегодня мы обсуждаем, как эти задачи влияют на деятельность педагогов: о чем нужно помнить, какими инструментами пользоваться, какие ресурсы необходимы. Нам крайне важно мнение педагогов, работающих в регионах».

Исполняющий обязанности директора Самарского областного Центра детско-юношеского технического творчества Мария Афанасьева отметила: «Специалистам необходимо чёткое понимание путей дальнейшего развития созданных в рамках Национального проекта «Образование» эффективных структур – технопарков «Кванториум» и Центров «IT-Куб». Наша сессия позволила каждому методисту и педагогу высказать свои предложения, понять свои конкретные действия по актуализации образовательных программ и структуры работы».

Технопарки «Кванториум», созданные в Самарской области 7 лет назад в рамках Национального проекта «Образование», показали эффективность своей модели обучения детей. Тысячи мальчишек и девчонок получили здесь знания и навыки, связанные с высокотехнологичным современным производством. Ежегодно воспитанники технопарков приносили региону десятки побед на федеральном и международном уровнях в различных состязаниях инженерного профиля.

Четыре года назад открыл свои двери для школьников и учащихся техникумов Центр цифрового образования «IT-Куб». Здесь на самом современном оборудовании ребята постигают основы цифрового мира. Сегодня «IT-Куб» стал одной из самых востребованных площадок дополнительного образования технического профиля.

 

Фото: СОЦДЮТТ

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