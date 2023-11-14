«Открытая лабораторная» в Самарской области собрала более 500 человек

128

11 ноября массовая акция по проверке научных знаний «Открытая лабораторная» («Лаба») состоялась в 31 городе и населенном пункте России, от Калининграда до Владивостока. Ее участниками («лаборантами») стали более 6000 россиян. В Самарском регионе свою научную грамотность проверили 532 человека.

Смысл акции в том, что жители региона выбирали площадку для написания «Лабы», отталкиваясь от тематической направленности. Организаторы предусмотрели 13 локаций («Экология», «История науки», «Аддитивные технологии», «Философия», «Энергетика», «Космос», «Литературоведение», «Нейробиология», «Гуманитаристика», «Химия», «IT-технологии», «Искусствоведение», «Футбол»). На месте гостей встречал «завлаб» (ведущий) – ученый университета или другая яркая медийная личность. Сначала гости слушали увлекательную лекцию. А затем писали «лабораторную» – тест, включающий вопросы по естественнонаучным дисциплинам. Затем опытные «завлабы» проводили с участниками тщательную работу над ошибками. Каждый «лаборант» получил в подарок «Технополис Поволжья» – научно-популярный журнал Самарского политеха и небольшие памятные сувениры от проекта Homo Science . Участников, набравших наивысший балл, наградили книгами от издательства научно-популярной литературы «Альпина Нон-Фикшн» и сертификатами на посещение различных экскурсий и мероприятий от региональных вузов-партнеров и музейно-выставочного центра «Самара Космическая».

Центральная площадка акции в регионе – Самарский политех – объединила большее количество участников по области – 127 человек. «Завлабом» (ведущим) выступила Ольга Тупицына, доктор технических наук, завкафедрой «Химическая технология и промышленная экология», главный специалист научно-аналитического центра промышленной экологии Самарского политеха.

Вторым по численности «лаборантов» оказался бар «Хват». На лекцию к Роману Исаеву, кандидату философских наук, доценту кафедры «Философия и социально-гуманитарные науки» Самарского политеха пришли 66 человек. Здесь отличилась аспирантка и преподаватель этого же университета Ольга Бушуева. Девушка единственная в России ответила правильно на все вопросы теста.

«Все знать невозможно. Вопросы оказались действительно сложными, мы много спорили, обсуждали, но для меня как для технаря были очень интересными. Иногда правильный ответ приходил во время дискуссии за нашим столиком», – отмечает Ольга.

Третьей площадкой по количеству гостей (62 человека) стал Самарский государственный медицинский университет. Любителей науки встречала Дарья Громова, старший преподаватель кафедры общей и молекулярной биологии СамГМУ. Она выступила с лекцией «Любит ли наш мозг учиться?!».

Что касается других городов области, то Тольятти собрал 74 человека. В Сызрани к проекту присоединилось 50 человек. Площадка в Новокуйбышевске стала точкой притяжения для 49 человек.

«Считаю, что «Лаба» удалась! У нас были прекрасные «завлабы» и искренне заинтересованные «лаборанты». И пусть площадка в музее ПФК «Крылья Советов» оказалась самой камерной, но при этом очень уютной. Ведущий подкастов «4-4-2» и «Книжный разговор», популяризатор Федор Замыцкий рассмотрел футбольную игру с точки зрения разных наук и легко, доступно и с долей юмора разобрал ответы участников», – подводит итоги кандидат филологических наук, региональный координатор акции, редактор управления пресс-службы и информации Самарского политеха Ксения Морозова.