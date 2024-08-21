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Опыт СамГМУ представили на международном семинаре «Египет и БРИКС: будущее сотрудничества»

21 августа 2024 09:31
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В университете имеется собственная клиническая база, опыт в маркетинге продуктов и эффективном сотрудничестве с высокотехнологичными компаниями и научными центрами.

Об опыте развития Самарского государственного медицинского университета Минздрава России рассказала Глава торгово-экономического комитета России и Египта Елена Матвеева, выступая на семинаре, организованном Ассоциацией египетско-китайской дружбы. На мероприятии, посвященном сотрудничеству стран БРИКС и Египта, она представила СамГМУ как пример устойчивого проекта одного из регионов участников программы «Российские регионы и Цели устойчивого развития ООН». В программе  наряду с Самарской областью участвуют еще 15 субъектов России. Ранее Елена Матвеева посетила СамГМУ и лично познакомилась с инфраструктурой университета и его работой, проектами в разных направлениях деятельности.

Глава торгово-экономического комитета России и Египта акцентировала внимание на достижениях университета в области медицинского образования и научной деятельности, а также на его открытой позиции и стремлении к международному сотрудничеству. Елена Матвеева отметила, что СамГМУ является одним из лидеров развития сектора «ИТ в здравоохранении», занимает ведущие позиции в образовательной, исследовательской, инновационной и медицинской деятельности. Также она подчеркнула, что СамГМУ активно внедряет современные образовательные технологии, ориентированные на подготовку высококвалифицированных специалистов, способных работать в условиях глобализированного мира.

Эксперт отметила, что университет развивает, коммерциализирует и применяет информационные технологии в здравоохранении и социальной сфере с использованием искусственного интеллекта, больших данных и технологий дополненной/виртуальной реальности, при этом высокая доля НИОКР и уникальные научные достижения делают СамГМУ одним из самых инновационных медицинских вузов России.

Успех университета во многом обуславливается развитой инновационной инфраструктурой, включающей инженерные, производственные, научные мощности, технологии Искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности, убеждена Елена Матвеева. Также она отметила, что в университете имеется собственная клиническая база, опыт в маркетинге продуктов и эффективном сотрудничестве с высокотехнологичными компаниями и научными центрами. Эксперт подчеркнула, что СамГМУ обеспечивает 80% потребностей региона в медицинских и фармацевтических кадрах и активно участвует в реализации проектов Национальной технологической инициативы.

Также Елена Матвеева рассказала, что СамГМУ развивает инновационные кластеры медицинских и фармацевтических технологий в Самарской области, активно сотрудничает с федеральными и региональными органами власти и участвует в проектах мирового уровня. Она подчеркнула, что университет достиг высокой динамики цифровой трансформации, повышения качества профильной подготовки и медицинского обслуживания, а также развития человеческих ресурсов для решения важнейших научно-технологических задач.

В завершение своего выступления Елена Матвеева призвала к дальнейшему укреплению культурных связей между странами БРИКС и Египтом, учитывая, каждая из стран обладает богатым культурным наследием и многообразием, что может послужить основой для взаимопонимания и укрепления дружбы между народами.

 

Фото:   пресс-служба СамГМУ

Теги: Медицина Самара Университет

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