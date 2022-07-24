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На Мастрюковской поляне состоялся Фестиваль «iВолга поколений» в рамках Молодёжного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2022».



Фестиваль «iВолга поколений» - ещё одно новшество форума. Он призван был собрать на родной поляне участников и экспертов форума разных лет.



Тимур Широков, директор АНО ПМИ «Вектор» и «Вектор полёта» поделился своими впечатлениями: «В 2019 году я первый раз принял участие в молодёжном форуме «iВолга». Смог получить грант на реализацию своего первого социального проекта и удачно его реализовал. В 2020 и 2021 году принимал участие в форуме в онлайн - формате: организация была классная, но не хватало личного взаимодействия. Поэтому, когда меня пригласили в роли участника прошлых лет, было очень ностальгически приятно окунуться обратно в ту атмосферу, в которой я был 3 года назад, когда моя проектная и социальная деятельность только начиналась. Забавно было видеть многих коллег из других регионов, которые делают схожие проекты и мероприятия.«iВолга» послужила определенным коммуникатором разных городов и регионов, ведь тяжело найти пространство, где такие разные люди могут объединиться на одной платформе».



Дирекция форума подготовила яркую и очень насыщенную программу.



В научном кластере, где можно познакомиться с достижениями молодых исследователей ПФО, в рамках выставки прошёл мастер-класс «Создаем робота?!». Спикерами выступили Олег Юсупов и Фунин Данила, операторы ЧПУ оборудования клуба робототехники «Robotic»: «На своей выставке мы хотели показать возможности 3D печати, а также процесс работы клуба робототехники. Мы претендуем на грантовую поддержку, планируем выведение проектов на коммерческие «рельсы», а также разрабатываем систему по поиску заказчиков. Мы видим себя как студенческое около конструкторское бюро, а также как организацию по моделированию решений».



Чтобы участники смогли сильнее окунуться в атмосферу форума, вспомнить лучшие моменты и весело провести время, организаторы подготовили специальный квест о форуме «По следам iВолги», который был интересен как участникам Фестиваля, так и резидентам форума. За выполненные задания выдавались специальные монетки - Иволги, которые участники фестиваля смогли обменять в магазине форума на фирменный мерч, а его участники – повысить собственный рейтинг за счёт дополнительных баллов.



Для любителей инноваций в техническом спектре состоялся мастер-класс «Беспилотные летательные аппараты – наше настоящее», который провел Давид Овякимян, директор Центра беспилотных систем 229.



Для тех, кто интересуется методом решения сложных задач с помощью вывода их в подсознательную сферу, обращения к зрительным образам, характеризующие ситуацию, творческий мастер-класс «Нейрографика» Рисуй и управляй своей реальностью!» был очень актуален.



В рамках лектория состоялись встречи со спикерами из Республики Татарстан и Пермского края. Эндже Миннуллина выступила перед резидентами форума с темой «Зоркие глазки», а Инесса Клюкина рассказала о свободе движения и телесной практике. Мастер-класс для участников инклюзивного городка провел Иван Лебедев.



О сессии «Диалог поколений» поделилась своими впечатлениями Алиса Шенкарюк: «В форуме «iВолга» я принимаю участие 7-й год в разных статусах: 3 года была участником, далее организатором и экспертом. С участниками и спикерами обсудили возникшие идеи и предложения по улучшению форума, которые мы бы хотели передать дирекции форума. Также обсудили, какие новые смены можно добавить, новые фишки для удобства участников и самих организаторов. Так, поступило порядка 14 предложений, которые мы передали высшему руководству. Надеемся, что наши предложения поддержат, и «iВолга» в следующем году станет еще круче!»



Следует отметить, что самых активных гостей фестиваля ждали танцевальные мастер-классы по Multiboogie, Locking, Popping. Также участников фестиваля порадовало водное шоу на р. Волга, катание на сап-бордах, водные аттракционы, флайборд-шоу, турнир по бамперболу. Для любителей спорта состоялись турниры по футболу и волейболу, скалодром и гейм-зона с приставками. Смена-лаборатория «Практика» подготовила шоу-игру «Интуиция», а для любителей декоративно-прикладного творчества на поляне работали этномаркет и сувенирная лавка.



На Главной сцене для всех участников форума прошел концерт творческих номеров 14-ти лучших коллективов Приволжского федерального округа, работающих с этнокультурой и локальностью. Около Малой сцены на Мастрюковской поляне из подручных средств возвели 9 картонных инсталляций с элементами реконструкции «История iВолги» специально для приглашенных гостей Фестиваля.



Также в течение дня все участники Форума и гости Фестиваля смогли создать единую картину «iВолга – моя семья!» из 1000 магнитных фотографий, которые были сделаны прямо на форуме.



В завершении дня состоялось награждение самых активных, креативных и целеустремленных участников прошлых лет: им вручили награды за вклад в форумную кампанию.



Закончился Фестиваль на Главной сцене форума выступлением российского певца, музыканта, участника шоу «Новая звезда» и «Песни» на ТНТ, а также резидента молодёжного форума «iВолга - 2013» Драгни.



Директор Молодёжного форума Кристина Гнатюк отметила: «В 2022 году молодежный форум «iВолга» проходит впервые в гибридном формате. К определенным онлайн трансляциям Фестиваля «iВолга поколений» мог подключиться любой желающий. А яркий, удивительный, насыщенный на мероприятия и активности офлайн-формат Фестиваля объединил более двухсот участников прошлых лет вновь на Мастрюковской поляне. Это так здорово! Целый день резиденты разных поколений iВолги обменивались воспоминаниями, опытом, идеями, а также впечатлениями о Юбилейном форуме».