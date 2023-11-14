На «Госуслугах» появятся электронные студенческие билеты

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На «Госуслугах» появятся необходимые для студентов документы, такие как электронные зачетные книжки, студенческие билеты и другие бумаги, подтверждающие обучаемость. Соответствующий проект постановления правительства Минцифры опубликовало на портале проектов нормативных актов в понедельник, 13 ноября.

Такие нововведения будут в пользовании студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также аспирантов и ординаторов, добавляет ведомство. С помощью электронных документов студент сможет попасть на территорию учебного заведения, купить билеты на поезд дальнего следования, электричку со скидкой, а также оформить проездной на городской транспорт, пишут "Известия".

У обучающихся также будет возможность отслеживать свою успеваемость. Предполагается, что электронный студенческий билет станет доступным уже в 2024 году, указали в министерстве.

«Электронный студенческий не отменит обычный. Студент сможет одинаково пользоваться двумя документами», — отмечает Минцифры в Telegram-канале.