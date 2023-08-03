На Госуслугах начался приём документов в вузы

Заявление можно подать в 5 любых вузов страны до 5 специальностей в каждом. Без личного посещения приёмных комиссий, очередей и бумажных документов. Для этого потребуется только подтверждённая учётная запись на Госуслугах.
Куда можно подавать заявления:
на любые формы обучения, а также на платное и целевое обучение
на программы бакалавриата и специалитета
на второе высшее образование
В этом году к сервису уже подключены 1022 вуза. Поступающим на бесплатное обучение нужно подать заявление до 25 июля, на платное — не позднее 20 августа.
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