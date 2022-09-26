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На базе Самарского университета им. Королёва стартует ключевой этап всероссийского конкурса “Линия Кармана”

26 сентября 2022 10:23
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на базе Самарского университета им. Королёва стартует ключевой этап всероссийского конкурса “Линия Кармана”

26 сентября, в понедельник, на базе Самарского университета им. Королёва стартует ключевой этап всероссийского конкурса “Линия Кармана”. Этот конкурс среди студенческих команд различных университетов страны, которые хотят попробовать свои силы в проведении собственных экспериментов в космосе и стратосфере. Участвуют в нем бакалавры, магистранты, специалисты и аспиранты в возрасте до 35 лет.

Для участия в очном этапе конкурса в Самаре заявки поступили от 30 команд (155 человек), из 13-ти образовательных учреждений страны, среди которых - Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, Омский государственный технический университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Севастопольский государственный университет и другие.

В Самаре соревнования между студенческими командами пройдут в следующих направлениях:

  • “Мой эксперимент на МКС” – в рамках него студентам необходимо предложить собственный эксперимент на борту международной космической станции;
  • “Совместный эксперимент на МКС” – в рамках него студентам необходимо разработать эксперимент из числа предложенных организатором вариантов;
  • “Эксперимент в стратосфере” – в рамках него студентам необходимо предложить, разработать и провести эксперимент в верхних слоях атмосферы на высоте до 30 км с использованием стратостата;
  • “Ракетный эксперимент” – в рамках него студентам необходимо предложить, разработать и провести эксперимент в атмосфере (на высоте не менее 1 км) с использованием экспериментальной модели ракеты.

Победители направлений “Мой эксперимент на МКС” и “Совместный эксперимент на МКС” получат поддержку Самарского университета им. Королёва в реализации своих экспериментов на МКС. Кроме того, лучшая студенческая команда получит возможность принять участие в космической поездке – экскурсии на один из значимых объектов российской космонавтики.

Также в рамках конкурса для студентов пройдет ракетный хакатон, в ходе которого командам предстоит спроектировать, построить и запустить модель ракеты-носителя для вывода полезной нагрузки и защитить проект перед экспертами. Для этого молодым людям нужно будет решить комплексные задачи в области проектирования, 3D-моделирования, программирования и прототипирования.

На ракетный хакатон поступили заявки от 26 команд (147 человек) от 33 образовательных организаций, в их числе, “МИФИ”, Московский авиационный институт, “ИТМО”, Университет “Иннополис”, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Тюменский государственный университет, Уфимский государственный авиационный технический университет, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Дальневосточный федеральный университет, Южный федеральный университет и другие. До очного этапа хакатона допущено 16 команд из 10 университетов страны.

 

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