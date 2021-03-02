Минпросвещения вдвое сократит количество специальностей в колледжах

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Министерство просвещения намерено сократить в два раза число специальностей, по которым обучают в заведениях среднего профессионального образования, за счет их объединения и укрупнения. Об этом сообщил первый заместитель министра Дмитрий Глушко в интервью "Российской газете".

По его словам, ведомство постоянно обновляет перечень профессий и специальностей среднего проф-образования. Сейчас их около пятисот. Останется в два раза меньше", сказал Глушко.

При этом он заверил, что ни один навык и ни одна компетенция не будет потеряна. Например, действующие три специальности – мастер общестроительных работ, арматурщик и слесарь по строительно-монтажным работам – объединят в одну профессию.