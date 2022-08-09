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Минобрнауки рекомендовало вузам провести дополнительный прием до 16 сентября

9 августа 2022 10:57
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Минобрнауки рекомендовало вузам провести дополнительный прием до 16 сентября

Минобрнауки России направило вузам разъяснение со сроками проведения дополнительного этапа приема абитуриентов. Как указано в письме замглавы министерства Дмитрия Афанасьева, дополнительный набор пройдет с 11 августа до 16 сентября.

«Дополнительный прием необходимо провести в следующие сроки: 11 августа – 25 августа 2022 г. — прием документов от поступающих на обучение. <…> До 16 сентября 2022 г. — издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление», — указано в публикации на сайте Центра развития образования и международной деятельности.

В документе также указано, что вступительные испытания для дополнительного набора должны будут пройти с 26 августа по 5 сентября, 7 сентября будут вывешены конкурсные списки, а 12 сентября завершится прием заявлений о согласии на зачисление.

«Дополнительный прием проводится, как правило, в том случае, если после завершения приема, проведенного в установленные сроки (далее – основной прием), есть незаполненные места, но при этом все поступающие, включенные в конкурсный список, зачислены», — разъясняется в документе.

Приемная комиссия в российские высшие учебные заведения началась 20 июня, а 9 августа должны быть изданы приказы о зачислении поступающих, пишут "Известия".

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