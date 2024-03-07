Курс "История религий России" с нового учебного года введут во всех вузах

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Курс "История религий России" будет введен во всех высших учебных заведениях РФ со следующего учебного года, сейчас его апробация проходит в 28 университетах. Об этом ТАСС сообщили в Минобрнауки РФ.

Курс разрабатывается и внедряется по поручению президента РФ Владимира Путина. Типовая программа разработана специалистами МГУ им. М. В. Ломоносова и Российского государственного социального университета.

"Курс нацелен на представление адекватных и актуальных знаний о религиозных традициях России в контексте формирования традиционных российских духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности", - рассказал замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.

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