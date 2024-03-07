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Губернатор и ректор МГИМО заключили соглашение о сотрудничестве региона с вузом

7 марта 2024 15:06
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Стороны договорились о взаимодействии в проведении научно-исследовательских работ, разработке и реализации образовательных, научно-практических проектов и программ социально-экономического развития региона, охраны окружающей среды.

Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с Московским государственным институтом международных отношений Министерства иностранных дел России. Подписи в документе поставили губернатор Дмитрий Азаров и ректор университета Анатолий Торкунов. Стороны договорились о взаимодействии в проведении научно-исследовательских работ, разработке и реализации образовательных, научно-практических проектов и программ социально-экономического развития региона, охраны окружающей среды.

«Я очень рад, что мы подписали соглашение здесь, на самарской земле. Я благодарю вас, Анатолий Васильевич, за то сотрудничество, которое уже есть между Самарской областью, университетами региона и МГИМО – совершенно уникального, легендарного образовательного учреждения. Что важно, что мы сначала выстроили совместную работу, а сейчас оформили это сотрудничество соглашением», – отметил Дмитрий Азаров.

Среди основных направлений сотрудничества, в рамках которого предполагается реализовать проекты и инициативы, – формирование кадрового потенциала региона. Соглашение также предполагает организацию целевого обучения в МГИМО студентов из Самарской области. Кроме того, регион и университет заинтересованы в проведении различного рода исследований, конференций и семинаров, в том числе инновационной направленности, развитии научно-исследовательского потенциала образовательных организаций Самарской области, поддержке одаренной молодежи, а также в разработке и внедрении экологических программ.

«Я давно не был в Самаре. Но ранее, каждый раз приезжая сюда, все больше и больше влюблялся в совершенно изумительный город. Я думаю, что у нас есть хорошие перспективы и возможности для сотрудничества в сфере науки и образования региона», – отметил Анатолий Торкунов.

Напомним, направления сотрудничества региона и вуза были обозначены в июне 2021 года в рамках проведения Петербургского международного экономического форума на личной встрече губернатора Самарской области и ректора МГИМО. Тогда же Анатолий Торкунов предложил Дмитрию Азарову принять участие в проекте «Регионы России и цели устойчивого развития ООН». И уже в декабре Дмитрий Азаров рассказал о достижениях России на примере региона в Организации Объединенных Наций, представив Седьмое издание Доклада программы Российской ассоциации содействия ООН «Регионы России и цели устойчивого развития ООН». Мероприятие прошло в формате видеоконференции между Правительством Самарской области и отделением ООН в Женеве.

 

Фото:   Андрей Савельев

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Самара

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