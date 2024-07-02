Госдума в октябре планирует рассмотреть закон об отмене ЕГЭ

74

В октябре 2024 года Государственная дума планирует рассмотреть законопроект, отмечающий проведение Единого государственного экзамена. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

"Законопроект... планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в октябре", – сообщила Лантратова в беседе с РИА Новости.

Депутат отметила, что вместо ЕГЭ законопроект предусматривает возвращение форме государственных экзаменов для итоговой аттестации после девятого и одиннадцатого класса.