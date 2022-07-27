Фонд Потанина приглашает стипендиатов Самарской области принять участие в грантовом конкурсе личных инициатив

193

Фонд Потанина открывает прием заявок на конкурс «Практики личной филантропии и альтруизма». В нем могут принять участие грантополучатели и стипендиаты Фонда всех лет. Прием заявок продлится до 15 сентября 2022 года, а результаты будут объявлены не позднее 25 октября.

Конкурс направлен на поддержку личных инициатив представителей сообщества Фонда в разных городах страны, в том числе в Самарской области. Победители получат грант в размере до 500 тыс. рублей на реализацию социально значимых инициатив или проведение благотворительных акций и мероприятий в своих регионах. Продолжительность проектов – от 3 до 12 месяцев.

Директор программ Фонда Потанина Юлия Лизичева: «За три года проведения конкурса “Практики личной филантропии и альтруизма” победителями стали 126 личных и командных проектов, реализуемых в более чем 40 регионах России. Инициативы победителей очень разнообразны и направлены на решение широкого спектра задач в сферах образования, культуры, искусства, экологии, благотворительности, волонтерства. Мы рады активности и отзывчивости участников сообщества Фонда. Видно, что конкурс стал для них традиционным и ожидаемым событием».

Подробнее о правилах участия в конкурсе и условиях получения поддержки можно узнать по ссылке: https://fondpotanin.ru/competitions/giving-tuesday/