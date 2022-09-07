Эксперты из образования проведут бесплатный марафон об изменениях в ЕГЭ

161

Всероссийские образовательные онлайн-вебинары, посвященные разбору изменений по всем предметам в ЕГЭ 2023 года, пройдут для абитуриентов с 12 по 14 сентября.

Лекции прочтут эксперты по поступлению и действующие преподаватели образовательной компании MAXIMUM Education. Они рассмотрят все изменения в КИМах по предметам: русский язык, профильная и базовая математика, информатика, физика, химия, биология, география, обществознание, история, иностранные языки и литература. Также на вебинарах разберут самые значимые и сложные задания, поделятся подробной статистикой баллов ЕГЭ-2022 и прогнозами на следующий год.

Участие в вебинарах бесплатное, с подробным описанием можно ознакомиться по ссылке.

«В 2023 году изменения в Едином государственном экзамене коснутся почти всех предметов. ЕГЭ – очень динамичная вещь, от отслеживания изменений которой многое зависит, в том числе в период подготовки. Дело в том, что даже самые незначительные нововведения могут отразиться на итоговом результате школьника и влиянии на его поступление в вуз мечты. И важно не только быть в курсе последних новостей в мире экзаменов, но и уметь с этим правильно работать. Именно поэтому мы решили запустить цикл вебинаров для школьников из всех регионов нашей страны и сделать это в онлайн-формате, чтобы каждый желающий смог присоединиться и принять участие, тем самым уже повышая свой итоговый результат. Мы надеемся, что такой формат поможет большому количеству школьников разобраться в структуре экзаменов и закрыть свои вопросы относительно последних изменений и решения самых сложных заданий», – комментирует запуск проекта Михаил Мягков, генеральный директор образовательной компании MAXIMUM Education.