Я нашел ошибку
Главные новости:
В Хельсинки сотни человек вышли на митинг против закрытия границы с Россией
Самаре ночью -7, -9°С, днем -2, -4°С.
19 ноября в Самарской области без осадков, до -6°С
Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2024 год.
ЕГЭ в 2024 году начнется 23 мая
Глава Минздрава назвал 5 факторов, сокращающих жизнь человека
Глава Минздрава назвал 5 факторов, сокращающих жизнь человека
Мужчина хотел продлить договор по обслуживанию телефона.
Самарец перевел на счет мошенников более 400 000 рублей
Исследование: среди рабочих профессий у таксистов оказался самый высокий доход 
Баскетболисты «Самары» обыграли «Уралмаш – 86:78
С 1 декабря за езду на летней резине сотрудники Госавтоинспеции могут выписать штраф.
ГИБДД СО: времени на подготовку автомобиля к зиме все меньше
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.12
0.17
EUR 96.77
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской областной детской библиотеке состоится День открытых дверей «Живая классика»
Олимпийский чемпион Максим Опалев проведет в Тольятти мастер-класс для спортсменов региона
17 и 18 ноября в Самарском театре драмы состоится премьера спектакля "Дети солнца"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ЕГЭ в 2024 году начнется 23 мая

18 ноября 2023 19:46
102
Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2024 год.

ЕГЭ в 2024 году начнется 23 мая с экзаменов по географии, литературе и химии, следует из проекта расписания, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов, передает РИА Новости.

Остальные экзамены пройдут в следующие сроки:

28 мая — русский язык;

31 мая — математика;

4 июня — обществознание;

7 и 8 июня — информатика;

10 июня — история и физика;

13 июня — биология и письменный экзамен по иностранному языку;

17 и 18 июня — устный экзамен по иностранному языку.

Резервные дни намечены на период с 20 июня по 1 июля.

Кроме того, в проекте указаны даты досрочного проведения экзаменов:

22 марта — география и литература;

26 марта — русский язык;

29 марта — базовая и профильная математика;

2 апреля — биология, физика и письменный экзамен по иностранному языку;

5 апреля — устный экзамен по иностранному языку;

9 апреля — информатика и обществознание;

12 апреля — история и химия.

Резервные дни пройдут с 15 по 22 апреля.

Помимо этого, предусмотрен дополнительный период для сдачи ЕГЭ — с 4 по 23 сентября.

Минпросвещения и Рособрнадзор также опубликовали проекты расписания основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена.

Как уточняется, основной период ОГЭ пройдет с 24 мая по 14 июня. Резервные дни — с 24 июня по 2 июля. Досрочный период начнется 23 апреля и завершится 21 мая (включая резервные дни). В дополнительные сроки экзамен можно будет сдать с 3 по 24 сентября.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров заинтересован во всестороннем и объективном расследовании
17 ноября 2023  10:03
Губернатор Дмитрий Азаров заинтересован во всестороннем и объективном расследовании
335
Это крупнейшее деловое событие отрасли, организуемое Министерством транспорта РФ при поддержке Правительства России.
16 ноября 2023  19:17
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в «Транспортной неделе»
583
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Росавтодора вопросы реконструкции участков федеральных трасс в Самарской области
16 ноября 2023  13:02
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Росавтодора вопросы реконструкции участков федеральных трасс в Самарской области
1906
Татьяна Голикова выразила благодарность руководителям регионов, участвующих в модернизации центров занятости, за большую совместную работу.
15 ноября 2023  16:33
Вице-премьер Татьяна Голикова и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыли новый центр занятости в Самаре
936
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
15 ноября 2023  13:19
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
621
Весь список