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ЕГЭ в 2024 году начнется 23 мая с экзаменов по географии, литературе и химии, следует из проекта расписания, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов, передает РИА Новости.

Остальные экзамены пройдут в следующие сроки:

28 мая — русский язык;

31 мая — математика;

4 июня — обществознание;

7 и 8 июня — информатика;

10 июня — история и физика;

13 июня — биология и письменный экзамен по иностранному языку;

17 и 18 июня — устный экзамен по иностранному языку.

Резервные дни намечены на период с 20 июня по 1 июля.

Кроме того, в проекте указаны даты досрочного проведения экзаменов:

22 марта — география и литература;

26 марта — русский язык;

29 марта — базовая и профильная математика;

2 апреля — биология, физика и письменный экзамен по иностранному языку;

5 апреля — устный экзамен по иностранному языку;

9 апреля — информатика и обществознание;

12 апреля — история и химия.

Резервные дни пройдут с 15 по 22 апреля.

Помимо этого, предусмотрен дополнительный период для сдачи ЕГЭ — с 4 по 23 сентября.

Минпросвещения и Рособрнадзор также опубликовали проекты расписания основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена.

Как уточняется, основной период ОГЭ пройдет с 24 мая по 14 июня. Резервные дни — с 24 июня по 2 июля. Досрочный период начнется 23 апреля и завершится 21 мая (включая резервные дни). В дополнительные сроки экзамен можно будет сдать с 3 по 24 сентября.