ЕГЭ в 2024 году начнется 23 мая с экзаменов по географии, литературе и химии, следует из проекта расписания, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов, передает РИА Новости.
Остальные экзамены пройдут в следующие сроки:
28 мая — русский язык;
31 мая — математика;
4 июня — обществознание;
7 и 8 июня — информатика;
10 июня — история и физика;
13 июня — биология и письменный экзамен по иностранному языку;
17 и 18 июня — устный экзамен по иностранному языку.
Резервные дни намечены на период с 20 июня по 1 июля.
Кроме того, в проекте указаны даты досрочного проведения экзаменов:
22 марта — география и литература;
26 марта — русский язык;
29 марта — базовая и профильная математика;
2 апреля — биология, физика и письменный экзамен по иностранному языку;
5 апреля — устный экзамен по иностранному языку;
9 апреля — информатика и обществознание;
12 апреля — история и химия.
Резервные дни пройдут с 15 по 22 апреля.
Помимо этого, предусмотрен дополнительный период для сдачи ЕГЭ — с 4 по 23 сентября.
Минпросвещения и Рособрнадзор также опубликовали проекты расписания основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена.
Как уточняется, основной период ОГЭ пройдет с 24 мая по 14 июня. Резервные дни — с 24 июня по 2 июля. Досрочный период начнется 23 апреля и завершится 21 мая (включая резервные дни). В дополнительные сроки экзамен можно будет сдать с 3 по 24 сентября.