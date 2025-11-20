Я нашел ошибку
Это позволит создать комфортные условия для оказания медицинской помощи порядка 1500 жителям района.
В Шигонском районе возводят 5 фельдшерско-акушерских пунктов
Важно, что в Специальной Олимпиаде нет проигравших: все участники получают медали, кубки, дипломы и сувениры.
Атлет из Самарской области - победитель Специальной Олимпиады по пауэрлифтингу
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает посетить музыкальный спектакль «Любовь и жизнь женщины».
В СОУНБ прозвучат избранные произведения Шумана и Брамса
Участники Съезда познакомились с актуальными технологиями, позволяющими улучшить процессы и повысить эффективность деятельности некоммерческих организаций.
В Самарской области прошел съезд социально-ориентированных НКО
Средняя стоимость чайной церемонии в Самаре — 950 рублей
Судейский корпус Самарской области ждёт значительное обновление
Житель Самарской области случайно чуть не застрелил знакомую
17-летний тольяттинец прятал под листвой свертки с наркотиком
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Единые учебники по русскому и литературе появятся в школах России с 2027 года

20 ноября 2025 13:44
Единые учебники по русскому и литературе появятся в школах России с 2027 года

В российских школах с сентября 2027 года появятся единые учебники по русскому языку и литературе. Об этом сообщила председатель Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов страны Елена Ямпольская.

«Мы создаем первую за всё постсоветское время единую линейку государственных учебников по русскому языку и литературе не только для школы, но и для системы среднего профессионального образования. Первые учебники для пятых–седьмых и 10–11 классов должны быть заведены в российские школы 1 сентября 2027 года, остальные учебники — с 1 сентября 2028 года», — отметила она в ходе расширенного заседания Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов страны.

Также Ямпольская отметила, что подготовка изданий ведется при взаимодействии с научными руководителями авторских коллективов и преподавательскими сообществами. Так, были проведены встречи с 89 педагогами из всех регионов страны, чтобы учесть их пожелания и требования к будущим учебникам, помимо этого, вопросы обсуждались и со старшеклассниками, в том числе с победителями олимпиад по русскому языку и литературе.

Во время заседания Ямпольская предложила провести Всероссийский конкурс видеоконтента «Читаем всей семьей», масштабируя опыт Российской государственной детской библиотеки, а также рассказала о возрождении чтецких программ.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов добавил, что также утверждены единые федеральные программы по всем предметам, в том числе по русскому языку и литературе и соответствующие курсы повышения квалификации для учителей. Отмечается, что при создании учебных материалов учитывались пожелания школьников, их родителей, педагогов и современные образовательные требования.

Кроме того, на заседании было анонсировано проведение Первого Международного форума школьных библиотекарей в декабре текущего года, который соберет более тысячи участников из России и зарубежных стран, пишут "Известия".

Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
20 ноября 2025  13:23
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
20 ноября 2025  11:33
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
20 ноября 2025  10:08
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
Открывая совещание, он сообщил о кадровых назначениях.
19 ноября 2025  15:03
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
18 ноября 2025  22:38
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
