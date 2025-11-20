Единые учебники по русскому и литературе появятся в школах России с 2027 года

116

В российских школах с сентября 2027 года появятся единые учебники по русскому языку и литературе. Об этом сообщила председатель Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов страны Елена Ямпольская.

«Мы создаем первую за всё постсоветское время единую линейку государственных учебников по русскому языку и литературе не только для школы, но и для системы среднего профессионального образования. Первые учебники для пятых–седьмых и 10–11 классов должны быть заведены в российские школы 1 сентября 2027 года, остальные учебники — с 1 сентября 2028 года», — отметила она в ходе расширенного заседания Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов страны.

Также Ямпольская отметила, что подготовка изданий ведется при взаимодействии с научными руководителями авторских коллективов и преподавательскими сообществами. Так, были проведены встречи с 89 педагогами из всех регионов страны, чтобы учесть их пожелания и требования к будущим учебникам, помимо этого, вопросы обсуждались и со старшеклассниками, в том числе с победителями олимпиад по русскому языку и литературе.

Во время заседания Ямпольская предложила провести Всероссийский конкурс видеоконтента «Читаем всей семьей», масштабируя опыт Российской государственной детской библиотеки, а также рассказала о возрождении чтецких программ.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов добавил, что также утверждены единые федеральные программы по всем предметам, в том числе по русскому языку и литературе и соответствующие курсы повышения квалификации для учителей. Отмечается, что при создании учебных материалов учитывались пожелания школьников, их родителей, педагогов и современные образовательные требования.

Кроме того, на заседании было анонсировано проведение Первого Международного форума школьных библиотекарей в декабре текущего года, который соберет более тысячи участников из России и зарубежных стран, пишут "Известия".