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«Единая Россия» проведёт традиционную акцию «Собери ребёнка в школу»

16 июля 2025 21:24
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«Единая Россия» проведёт традиционную акцию «Собери ребёнка в школу»
Партия окажет адресную помощь в подготовке к началу учебного года детям участников СВО, детям-инвалидам, детям из многодетных и малообеспеченных семей и детям из новых регионов.
 

Подать заявку на участие в акции можно до 1 сентября — это можно сделать на сайте партии или в региональных исполкомах и общественных приёмных «Единой России».

«Помощь в подготовке к началу нового учебного года для многодетных и малообеспеченных семей, семей в трудной жизненной ситуации не бывает лишней. Только в прошлом году при активном участии наших депутатов, предпринимателей и жителей регионов поддержку в подготовке ко Дню знаний получили порядка 287 тысяч школьников по всей стране. На базе нашей партии в регионах мы традиционно открываем специальные пункты, где соберём всё необходимое: наборы для учёбы и творчества, школьную форму, рюкзаки, спортинвентарь для последующей передачи детям. Особое внимание в ходе акции уделим детям участников СВО и детям в новых регионах», — акцентировал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Как отметила координатор партпроекта «Новая школа», заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Алёна Аршинова, параллельно с акцией «Собери ребёнка в школу» партия проверит готовность школ к 1 сентября.

«В «Родительской приёмке» принимают участие 15-16 тысяч родителей. Вместе с ними мы оценим качество проведённых строительных и ремонтных работ, состояние столовых, школьных территорий и спортплощадок. Наши депутаты также встретятся с родительскими комитетами и учителями, чтобы оказать школам помощь в подготовке к новому учебному году», — рассказала она.

В самарском регионе 1 сентября  первоклассниками станут 34 252 ребёнка. Из них более тысячи - ребята из семей в трудной жизненной ситуации, из многодетных семей. Помимо этого, в каждом муниципалитете особое внимание  - детям участников СВО.

Депутаты фракции «Единая Россия» вместе с активом местных отделений партии  и активистами «Молодой Гвардии» традиционно готовят  ранцы и рюкзачки, наборы с канцтоварами и самыми необходимыми школьными принадлежностями.

Кроме того, в прошлом году в рамках акции «Собери ребёнка в школу» более 300 школьных рюкзаков со всем необходимым  были отправлены в подшефный город Снежное в ДНР. Их доставили активисты «Молодой Гвардии» и волонтёры «Единой России». В этом году планируется аналогичная акция.

Теги: Единая Россия

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