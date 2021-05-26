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Дмитрий Азаров вручил награды победителям конкурса «Учитель года Самарской области – 2021»

26 мая 2021 15:48
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Победу в конкурсе «Учитель года Самарской области – 2021» одержала учитель начальных классов школы № 23 имени Пальмиро из Тольятти Ирина Леванова.

В среду, 26 мая, на склоне площади Славы в Самаре подвели итоги конкурса «Учитель года Самаркой области – 2021». Награды финалистам и победителю конкурса вручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В торжественном мероприятии также приняли участие глава городского округа Самара Елена Лапушкина, председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, победители различных этапов конкурса «Учитель года Самарской области» прошлых лет, конкурсов профессионального мастерства и будущие учителя – студенты педагогических специальностей вузов региона. 

«Сегодня по всей Самарской области отзвенели последние звонки, а значит, вам предстоит выпустить учеников начальной школы, старшие, средние классы и, конечно же, вместе с вашими воспитанниками пройти нелегкий этап сдачи экзаменов. Знаю, что будете переживать, поддерживать и помогать, ведь в каждом ученике есть частичка вашего сердца и вашей души. За что вам огромное спасибо!», – обратился к педагогам Дмитрий Азаров. 

Губернатор отметил, что в Самарской губернии выдающиеся, удивительные учителя, наставники, воспитатели – «люди, для которых нет чужих детей, которые умеют учить, собственным примером воспитывать и, конечно же, помогать ученикам становиться знающими, профессиональными, ответственными и успешными людьми».

«Фиксируя те достижения, которые есть у губернии по реализации Стратегии лидерства, которую мы вместе с жителями региона утвердили 3 года назад, уверенно скажу: вам удается воспитывать, учить и сопровождать людей по-настоящему ответственных и профессиональных», – подчеркнул губернатор. 

В 2021 году из 21 участника областного этапа конкурса 7 – молодые учителя в возрасте до 30 лет, 7 педагогов представляют сельские школы, 14 – городские.

«На этой площадке есть возможность показать свои разработки, инновационные подходы и, конечно же, поделиться опытом и взять на вооружение то лучшее, которое каждый конкурсант представляет, – отметил Глава региона, – Я уверен, что этот конкурс каждый год дает мощнейший импульс развития нашего образования и педагогики». 

Значимость конкурса в жизни профессионального сообщества подчеркнула председатель жюри конкурса, директора Самарского филиала Московского городского педагогического университета, доктора исторических наук, профессора Галина Козловская:

«Наш Президент Владимир Владимирович Путин, обращаясь к конкурсантам прошлого года, сказал, что «Учитель года» давно перерос рамки конкурса. Это стало поистине движением». 

Благодарность учителям за их труд выразил председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, поздравляя педагогов с праздником:

«Учитель – это человек, который не просто дает знания. Он учит жить, учит, как поступать, как быть гражданином, как быть ответственным. Если у человека есть такой учитель, значит, ему повезло. У нас в регионе почти 22 тысячи педагогов. Низкий вам поклон за ваш непростой труд!».

В торжественной обстановке были вручены награды лучшим представителям профессии. Финалистами конкурса стали учитель истории и обществознания школы № 20 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева г.о. Тольятти Станислав Жиденев, учитель биологии средней общеобразовательной школы села Белозерки Красноярского района Зарина Исентаева, учитель математики самарской школы № 3 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза В.И. Фадеева Евгения Смирнова, учитель начальных классов жигулевской школы № 7 имени Героя Советского Союза Ф.И. Ткачева Варвара Шешикова.

Победу в конкурсе «Учитель года Самарской области – 2021» одержала учитель начальных классов школы № 23 имени Пальмиро из Тольятти Ирина Леванова. Именно ей доверено представлять профессиональное педагогическое сообщество региона на федеральном конкурсе «Учитель года России», который пройдет в Ростове-на-Дону. 

«Считаю, что начальная школа – основа основ. Вклад учителей начальных классов в систему образования очень значим. И я рада, что этому оказывается внимание на федеральном и региональном уровне. Мы чувствуем эту поддержку, – сообщила победительница конкурса «Учитель года Самарской области». – Я знаю, что сегодняшняя победа – это еще и ответственность за то, как я смогу представить профессиональное сообщество Самарской области на всероссийском уровне». 

Дмитрий Азаров пожелал Ирине Левановой удачи во Всероссийском этапе конкурса. По доброй традиции профессионального состязания региона победительнице вручили ключи от автомобиля «Лада Гранта». 

Уровень поддержки и мотивации педагогического сообщества Самарской губернии системно укрепляется.  В этом году по инициативе  Дмитрия Азарова введена новая мера поддержки в виде компенсации первоначального взноса по ипотеке для педагогов сельской местности. О беспрецедентной для регионов страны самарской инициативе глава региона объявил во время своего Послания, Правительству области поручено проработать в кратчайшие сроки механизм и порядок реализации. 

Теги: Дмитрий Азаров награды победителям конкурса «Учитель года Самарской области – 2021»

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