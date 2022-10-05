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Дмитрий Азаров поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя

5 октября 2022 09:54
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Дмитрий Азаров поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя

Уважаемые работники и ветераны системы образования Самарской области!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем учителя!

Педагоги нашего региона – это люди, которые не только передают детям необходимые знания, но собственным примером воспитывают учеников, помогают им становиться знающими, профессиональными, ответственными и успешными людьми.

Результаты прошлого года и их оценка на федеральном уровне свидетельствуют о том, что самарское образование – одно из лучших в России. В значительной степени это стало возможным благодаря реализации на территории нашей губернии национальных проектов «Образование», «Наука» и «Демография», инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

И конечно, эти успехи были бы невозможны без вашего каждодневного кропотливого труда и безраздельной преданности своей профессии, без глубокого понимания той высокой миссии, которую вы выполняете, подготавливая подрастающее поколение к взрослой жизни.

Крайне важно, что вы прививаете детям любовь к Родине, уважение к истории России и ее великой многонациональной культуре, учите их сохранять духовно-нравственные традиции, заложенные нашими предками, чтить героический подвиг советского народа, сокрушившего фашизм.

Особенно это важно в сегодняшних реалиях, когда нацизм при поддержке коллективного Запада прорастает у самых наших границ, угрожая безопасности жителей нашей страны.

Дорогие учителя! У каждого из вас есть свой наработанный годами опыт, свои приемы и секреты педагогического мастерства. Но главный секрет работников и ветеранов системы образования области, пожалуй, в том, что для вас нет чужих детей. Не будет преувеличением сказать, что детский сад, школа, вуз или ссуз, где вы работаете, – это ваша вторая семья. Уча своих подопечных постигать науки, вселяя в них веру в себя, раскрывая их таланты и способности, вы вкладываете в это благородное дело всю душу и все свои силы.

Искренне благодарю вас за верность своему призванию, за то, что изо дня в день вы создаете будущее нашей великой страны — России и Самарского края.

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, благодарных учеников и успехов на вашем нелегком поприще!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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